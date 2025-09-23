Sénégal: Contrôles inopinés - Sur 217 motocyclistes, 96 conducteurs et 68 passagers ne portaient pas de casque

Dakar — Sur 217 motocyclistes contrôlés lundi, à Dakar, dans le cadre d'une opération inopinée menée conjointement par les forces de défense et de sécurité et l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), 96 conducteurs et 68 passagers ont reçu des contraventions pour non port de masque, a constaté l'APS.

Lors de cette opération menée sur quatre sites à Ngor, Ouakam, au rond-point RTS et au rond-point Malick Sy, "nous avons pu contrôler 217 motocyclistes", dont "96 des conducteurs et 68 des passagers ne portaient pas de casque", a déclaré Atoumane Sy, directeur général de l'ANASER.

Le DG de l'ANASER a rappelé que le port de casque pour les deux roues est obligatoire aussi bien pour le conducteur que pour le passager.

Aussi l'Agence nationale de la sécurité routière est-elle venue en appui aux forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, pour mener cette opération.

Atoumane Sy a fait observer que cette opération est organisée dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la circulation concernant les deux roues, estimant que les conducteurs de ces moyens de transport constituent une "couche vulnérable" et sont impliqués dans 38% dans des accidents de la circulation.

"Cette opération est menée en vue d'inciter et surtout de sensibiliser nos compatriotes, nos amis +deux roues+, pour qu'ils portent le casque qui est un dispositif extrêmement important permettant de protéger le crâne contre les risques de traumatismes crâniens ou cérébraux, en cas d'accident", explique le directeur général de l'ANASER.

Il a indiqué que cette opération sera reconduite sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser sur l'importance et la nécessité, pour les motocyclistes, de porter le casque.

M. Sy a aussi rappelé que le processus d'immatriculation des véhicules à deux roues continue, soulignant qu'à ce jour, plus de 150 000 engins ont été immatriculés.

Il a invité les conducteurs qui tardent à régulariser leur situation à s'acquitter de cette obligation qui leur confère une carte grise et une plaque d'immatriculation.

Le lieutenant Mamadou Ndour, chef de la section Régulation de la compagnie de circulation de Dakar a rappelé, pour sa part, que le fait de ne pas porter le casque est une "infraction au code de la route", aussi bien pour le passager que pour le conducteur.

"Malheureusement, ce ne sont que des sanctions pécuniaires. Pour le non port du casque, c'est une contravention de 6.000 francs", a-t-il dit, ajoutant que pour cette opération de contrôle inopiné, des innovations ont été apportées.

"Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de casque, s'ils sont détenteurs de pièces afférentes à la conduite de véhicules, on prend les pièces, on leur donne une fiche d'immobilisation et on leur laisse la moto", a-t-il expliqué.

Il a ajouté : "Maintenant, si vous n'avez pas de pièces par devers vous, on immobilise la moto. Et pour la récupérer ainsi que ses pièces, il va falloir présenter un casque et une facture sur laquelle votre nom est mentionné".