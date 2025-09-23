Sénégal: Ligue 1 sénégalaise - Malick Daff veut jouer les premiers rôles avec TFC

Dakar — Le nouvel entraîneur de Teungueth FC (TFC), Malick Daff, a fait part de son ambition de mettre sur pied une équipe compétitive en vue de jouer les premiers rôles en Ligue 1 sénégalaise cette saison.

"Venir au TFC est un rêve pour tous les entraîneurs. Nous aurons le temps de bien travailler et de mettre sur pied une équipe compétitive qui va jouer les premiers rôles", a-t-il dit dans un entretien publié par le club rufisquois sur ses réseaux sociaux.

Malick Daff, champion du Sénégal la saison dernière avec le Jaraaf de Dakar, a rejoint Teungueth FC, club fanion de la ville de Rufisque, à l'issue du dernier exercice.

Il a signé un contrat de trois ans en faveur du club rufisquois, champion du Sénégal en 2024 et désireux de rebondir après une mauvaise saison.

Daff, un ancien international sénégalais des années 1990, a remporté la première Coupe d'Afrique des nations du Sénégal dans la catégorie des moins de 20 ans.

"TFC reste un club prestigieux et ne se refuse pas. C'est un grand club qui a fait ses preuves dans le championnat", a déclaré Malick Daff pour justifier le choix qu'il a fait de rejoindre son nouveau club.

Il a indiqué que les jeunes footballeurs auront une place importante dans son projet de reconstruction de TFC.

Aussi le technicien les a-t-il invités à prouver qu'ils ont leur place dans l'équipe qu'il compte bâtir.

Malick Daff et ses joueurs sont en pleine préparation de la saison 2025/2026 au centre d'entraînement technique de Toubab Dialaw depuis une vingtaine de jours.

TFC a enrôlé entre autres Raphaël Ndong (US Gorée), Abdou Aziz Cissé (retour d'Oman), Alfred Gomis (Wally Daan) Fallou Faye (DUC), Maguette Diop (US Ouakam) et Ousmane Thiombane (DUC).

Le nouveau conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football (LSFP) doit valider samedi la date de démarrage de la saison de football 2025-2026, à l'issue de sa première réunion.

Elle était initialement prévue le 11 octobre.