Sénégal: Habib Diarra forfait pour les prochaines sorties des Lions en octobre

Dakar — Le milieu de terrain international sénégalais de Sunderland (élite anglaise), Habib Diarra, qui souffrait d'une blessure à l'aine, a été opéré avec succès lundi et sera indisponible jusqu'au mois de décembre, a annoncé son club, mardi.

Habib Diarra s'est blessé à l'aine, en fin de semaine dernière à l'entraînement, avant le match de Premier League contre Aston Villa.

Selon Sunderland, le joueur de 21 ans va désormais entamer une période de rééducation.

Arrivé en juillet dernier en Angleterre en provenance du RC Strasbourg, Habib Diarra devrait reprendre la compétition en décembre, précise Sunderland.

Le milieu international sénégalais va donc rater les prochaines sorties des Lions en octobre pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, pour le match contre la Mauritanie, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B en début septembre, en renversant (3-2) la République démocratique du Congo à Kinshasa. Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.