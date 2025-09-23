Sénégal: Abdoukhadre Diallo publie 'Rêveries merveilleuses', son septième recueil de poèmes

Saint-Louis — Le poète sénégalais Abdoukhadre Diallo vient de publier, aux éditions L'Harmattan, un nouveau recueil de poèmes intitulé "Rêveries merveilleuses", une œuvre traitant de plusieurs sujets, notamment de société.

Dans ce nouveau recueil de poèmes, son septième, Abdoukhadre Diallo traite de l'amour, de la politique et la religion. Des sujets abordés à tour de rôle de façon pessimiste ou optimiste.

Selon son éditeur, les poèmes de Diallo, en plus d'exprimer de la nostalgie, de la frivolité et de l'éphémérité de la vie humaine, "soulèvent un pan de voile sur la personnalité de l'auteur."

Ce dernier se trouve notamment comparé au dieu romain Janus regardant "avec regret son passé sans doute glorieux qui lui échappe de ses mains tel un silure des mains d'un pêcheur."

Pour Begong Bodoli Betong de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis, auteur de la préface dudit recueil, "tout porte à croire que pour le poète, l'usage du mot 'rêve' est une sorte d'exorcisme, le mot lui-même une litanie consacrée dans un bréviaire et qui le rythme".

Il note toutefois qu'avec "Abdoukhadre Diallo, rien n'est acquis ni d'avance ni dans sa totalité. C'est pourquoi, son optimisme n'est pas béat. Son rêve reste éveillé. Parfois, ce rêve n'est plus un rêve, mais plutôt un engagement, une détermination à accomplir quelque chose que l'on sait dangereux, voire périlleux, mais que l'on tente quand même."

Le professeur de lettres et d'histoire moderne, Michel Cratère, a assuré la postface de ce recueil.

Abdoukhadre Diallo est un acteur culturel saint-louisien qui a occupé plusieurs postes au sein des associations et structures locales comme l'Association Saint-Louis Jazz dont il était directeur du festival.