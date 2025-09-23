Sénégal: Sédhiou - Des habitants de Bemet Bidjini réclament des infrastructures de base

23 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Des habitants de la commune de Bemet Bidjini, dans la région de Sédhiou, ont organisé une marche pacifique, lundi, dans la localité de Francounda pour réclamer des infrastructures sociales de base.

Organisée par le rassemblement pour le développement de la commune de Bemet Bidjini (RDCBB), cette mobilisation citoyenne a réuni des centaines de personnes venues réclamer des infrastructures jugées essentielles au développement de leur collectivité.

Les marcheurs réclament, entre autres, la réhabilitation de la route centrale de Bemet Bidjini, construite en 1984 et qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé.

"Cette route est devenue un piège pour les véhicules et un cauchemar pour les malades", a déploré Danfa Barro, président du RDCBB.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambulance de la commune tombe fréquemment en panne, rendant les évacuations sanitaires périlleuses, notamment pour les femmes enceintes en situation d'urgence.

Le tronçon routier Sibikouroto, Francounda et Niasséne Manding est impraticable. Les produits agricoles, pourtant abondants dans la zone, peinent à atteindre les marchés régionaux, entraînant d'énormes pertes économiques et une hausse des prix des denrées alimentaires.

Sur les cinq forages installés dans la commune, seuls deux sont actuellement fonctionnels. Une situation alarmante pour une population estimée à plusieurs milliers d'habitants.

La commune ne dispose que de deux postes de santé peu équipés et constamment confrontés à des ruptures de stock de médicaments, ont encore déploré les manifestants, relevant que les malades doivent parcourir plusieurs kilomètres et se rendre jusqu'à Marsassoum pour obtenir des médicaments.

"Nous avons besoin d'un centre de santé digne de ce nom, avec du personnel qualifié et des équipements adaptés", a plaidé une manifestante.

Les manifestants ont invité les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les responsables du Plan Diomaye pour la Casamance, à relancer les travaux de la boucle du Boudhié, longue de 80 kilomètres.

"Ce projet, s'il est achevé, pourrait désenclaver le Diassing et améliorer la mobilité des populations", selon Ibrahima Baba Ndiaye, habitant de la commune.

À Bemet Bidjini, les habitants réclament l'accès à l'eau et aux soins.

"Depuis 1984, pas un seul kilomètre de route bitumée n'a été réalisé. Il est temps que cela change", a martelé Ibrahima Baba Ndiaye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.