Sénégal: Sédhiou - Des habitants de Bemet Bidjini réclament des infrastructures de base

Sédhiou — Des habitants de la commune de Bemet Bidjini, dans la région de Sédhiou, ont organisé une marche pacifique, lundi, dans la localité de Francounda pour réclamer des infrastructures sociales de base.

Organisée par le rassemblement pour le développement de la commune de Bemet Bidjini (RDCBB), cette mobilisation citoyenne a réuni des centaines de personnes venues réclamer des infrastructures jugées essentielles au développement de leur collectivité.

Les marcheurs réclament, entre autres, la réhabilitation de la route centrale de Bemet Bidjini, construite en 1984 et qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé.

"Cette route est devenue un piège pour les véhicules et un cauchemar pour les malades", a déploré Danfa Barro, président du RDCBB.

L'ambulance de la commune tombe fréquemment en panne, rendant les évacuations sanitaires périlleuses, notamment pour les femmes enceintes en situation d'urgence.

Le tronçon routier Sibikouroto, Francounda et Niasséne Manding est impraticable. Les produits agricoles, pourtant abondants dans la zone, peinent à atteindre les marchés régionaux, entraînant d'énormes pertes économiques et une hausse des prix des denrées alimentaires.

Sur les cinq forages installés dans la commune, seuls deux sont actuellement fonctionnels. Une situation alarmante pour une population estimée à plusieurs milliers d'habitants.

La commune ne dispose que de deux postes de santé peu équipés et constamment confrontés à des ruptures de stock de médicaments, ont encore déploré les manifestants, relevant que les malades doivent parcourir plusieurs kilomètres et se rendre jusqu'à Marsassoum pour obtenir des médicaments.

"Nous avons besoin d'un centre de santé digne de ce nom, avec du personnel qualifié et des équipements adaptés", a plaidé une manifestante.

Les manifestants ont invité les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les responsables du Plan Diomaye pour la Casamance, à relancer les travaux de la boucle du Boudhié, longue de 80 kilomètres.

"Ce projet, s'il est achevé, pourrait désenclaver le Diassing et améliorer la mobilité des populations", selon Ibrahima Baba Ndiaye, habitant de la commune.

À Bemet Bidjini, les habitants réclament l'accès à l'eau et aux soins.

"Depuis 1984, pas un seul kilomètre de route bitumée n'a été réalisé. Il est temps que cela change", a martelé Ibrahima Baba Ndiaye.