Tanzanie: MazaoHub, au pays, obtient 2 millions de dollars pour développer l'agriculture intelligente face au climat

La startup agro-technologique tanzanienne MazaoHub a levé 2 millions de dollars lors d'un tour de pré-amorçage sursouscrit afin de développer sa plateforme d'agriculture intelligente face au climat et pilotée par l'IA.

La levée de fonds comprend 1,5 million de dollars de capitaux propres dirigés par Catalyst Fund, avec la participation de Nordic Impact Fund, Mercy Corps Ventures, elea Foundation, Impacc et DOB Equity. Un financement supplémentaire de 500 000 dollars, non dilutif, a été apporté par le Fonds d'impact sur les moyens de subsistance.

MazaoHub associe des outils de gestion agricole et d'intelligence des sols alimentés par l'IA à des agronomes sur le terrain. Son modèle aide les petits exploitants agricoles à réduire leur consommation d'engrais jusqu'à 30 %, à adopter le fumier organique à des taux cinq fois plus élevés et à optimiser l'irrigation. La startup affirme que cela améliore les rendements tout en réduisant les émissions, en conservant l'eau et en réduisant les coûts énergétiques.

Le nouveau financement permettra de soutenir la production de kits et de capteurs de sol à bas prix, d'étendre les centres d'excellence pour les agriculteurs et d'accélérer le déploiement de CropSupply.com, sa plateforme de mise en marché directe expérimentée au début de l'année.

"Les agriculteurs deviennent des décideurs guidés par les données, les acheteurs bénéficient d'une traçabilité fiable et les entreprises agroalimentaires fonctionnent comme des franchises intelligentes sur le plan climatique", a déclaré le PDG Geophrey Tenganamba.

Points clés à retenir

Le financement de MazaoHub souligne la façon dont l'agri-tech africaine va au-delà du conseil numérique pour intégrer plus profondément la technologie et le soutien sur le terrain. L'agriculture emploie environ 65 % de la main-d'oeuvre tanzanienne et contribue à près de 30 % du PIB, mais les petits exploitants sont confrontés à la dégradation des sols, au stress climatique et à la volatilité des marchés. En combinant les connaissances de l'IA avec les centres agricoles, MazaoHub cherche à combler le fossé entre les outils de haute technologie et l'adoption au niveau de l'exploitation. L'intérêt des investisseurs met en évidence l'essor du financement mixte dans l'adaptation au climat. La combinaison de capitaux propres et de capitaux catalytiques réduit les risques tout en permettant de passer à l'échelle supérieure, un modèle que les institutions de financement du développement privilégient de plus en plus pour les projets liés au climat. Le soutien de Catalyst Fund, aux côtés de Mercy Corps Ventures et de DOB Equity, indique que les investisseurs voient à la fois l'impact et le potentiel commercial. En cas de succès, MazaoHub pourrait influencer les modèles agro-technologiques régionaux en prouvant que l'adoption de l'IA est possible pour les petits exploitants lorsqu'elle est associée à des agronomes de confiance et à une distribution accessible. La capacité de la plateforme à offrir des économies d'intrants, une traçabilité et des réductions d'émissions mesurables pourrait également lui permettre d'exploiter la finance carbone et les partenariats de la chaîne d'approvisionnement durable.