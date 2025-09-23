Egypte: MoneyHash et noon Payments s'associent pour rationaliser l'accès aux paiements dans le CCG

TLDR

La fintech égyptienne MoneyHash a signé un partenariat stratégique avec noon payments pour simplifier l'accès aux méthodes de paiement locales.

MoneyHash fournit une plateforme d'orchestration des paiements et un système d'exploitation pour les entreprises du Moyen-Orient et d'Afrique.

Grâce à ce partenariat, les entreprises intégrées à MoneyHash peuvent activer instantanément les principales options de paiement régionales via une connexion API unique.

La fintech égyptienne MoneyHash a signé un partenariat stratégique avec noon payments, la passerelle de paiement numérique basée en Arabie saoudite, afin de simplifier l'accès aux méthodes de paiement localisées dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Fondée en 2021 par Nader Abdelrazik et Mustafa Eid, MoneyHash fournit une plateforme d'orchestration des paiements et un système d'exploitation pour les entreprises du Moyen-Orient et d'Afrique. Après avoir lancé sa suite pour entreprises en octobre 2023, l'entreprise a levé 5,2 millions de dollars en financement de pré-série A au début de cette année pour se préparer à une expansion mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à ce partenariat, les entreprises intégrées à MoneyHash peuvent activer instantanément les principales options de paiement régionales, notamment Mada, KNET, Benefit, Meeza et Omannet, par le biais d'une connexion API unique. Le partenariat tire parti de la portée régionale des paiements de midi et des capacités d'orchestration de MoneyHash pour créer une expérience de paiement transparente.

"MoneyHash comble le fossé entre les infrastructures de paiement fragmentées et les besoins croissants des commerçants", a déclaré Abdelrazik, PDG de MoneyHash. "Le partenariat avec noon Payments nous permet d'offrir encore plus de valeur aux entreprises qui se développent dans toute la région.

Points clés à retenir

Cette collaboration souligne l'importance croissante des plateformes d'orchestration des paiements dans la région MEA, où les infrastructures financières fragmentées constituent depuis longtemps un goulot d'étranglement pour le commerce électronique et les services numériques. Avec des systèmes locaux comme Mada en Arabie saoudite ou KNET au Koweït souvent nécessaires pour atteindre les clients, les commerçants ont dû faire face à des intégrations complexes et coûteuses. En proposant une API unique pour activer plusieurs systèmes locaux, MoneyHash réduit les frais techniques, accélère l'expansion des commerçants et améliore la confiance des consommateurs au moment du paiement. Pour les paiements à midi, l'accord étend son empreinte en se connectant à une plateforme qui sert déjà des poids lourds régionaux tels que Foodics, Rain et Tamatem. Quant à MoneyHash, il renforce sa crédibilité dans le CCG à un moment où les paiements transfrontaliers et l'infrastructure fintech deviennent plus compétitifs. Cette décision reflète également une tendance mondiale plus large : avec la prolifération des BNPL, des portefeuilles et des systèmes locaux, les plateformes d'orchestration apparaissent comme des intergiciels essentiels. Dans une région où l'argent liquide domine encore mais où l'adoption du numérique s'accélère, la simplification de l'accès aux options de paiement pourrait permettre aux commerçants de se développer plus rapidement et aux consommateurs de s'engager plus facilement.