Afrique du Sud: La banque sud-africaine FirstRand accroît ses prêts pour stimuler la croissance

La First National Bank, une unité de FirstRand Ltd, prévoit d'accélérer les prêts en Afrique du Sud après une période de prudence.

La banque, qui contribue pour plus de la moitié aux bénéfices normalisés de FirstRand, a ralenti la croissance des prêts après la pandémie de 2020, en se concentrant sur les clients à faible risque.

Cette stratégie a permis de maintenir son ratio de pertes sur créances dans les limites de l'objectif fixé, alors que des concurrents comme Absa Group et Nedbank ont dépassé le leur en 2023.

"Nous nous attendons à de meilleurs taux de croissance des avances au cours des 12 prochains mois, car les dépréciations se sont stabilisées", a déclaré le PDG Harry Kellan lors d'une interview. "Alors que la pression sur les consommateurs persiste, l'accessibilité financière pour certains individus s'est améliorée, ce qui signifie que notre capacité de prêt s'est accrue.

La baisse de l'inflation, les réductions de taux totalisant 125 points de base depuis septembre 2024 et les augmentations de salaires ont soutenu ce changement. La FNB cible également les PME, dont la clientèle a augmenté de 6 % au cours de l'année écoulée jusqu'en juin, et se développe au Ghana et en Zambie.

Points clés à retenir

La stratégie de la FNB met en évidence l'exercice d'équilibre auquel sont confrontés les prêteurs sud-africains : capter la croissance tout en gérant les risques dans une économie ralentie. La croissance du PIB étant faible, les banques se livrent une concurrence plus agressive pour attirer les particuliers et les PME, d'autant plus que de nouveaux entrants, comme OM Bank, pénètrent le marché. En se concentrant sur les PME - où elle est déjà en tête avec la plus grande base de clients - et en déployant des services bancaires par l'intermédiaire d'entreprises agréées, la FNB vise à approfondir les relations et à réduire les coûts. L'expansion au Ghana et en Zambie reflète la stratégie régionale plus large de FirstRand, qui vise à exploiter les opportunités offertes par les marchés en cours de réforme et d'investissement dans les infrastructures. La poussée énergétique de la Zambie et la restructuration du Ghana offrent un potentiel de prêt à court terme, bien qu'elles nécessitent toutes deux une allocation prudente des capitaux. L'orientation vers la croissance des prêts suggère que la FNB considère que les bilans des ménages et des entreprises sont suffisamment résistants pour accroître le crédit, même si l'environnement opérationnel reste difficile. Pour les investisseurs, la capacité de la banque à augmenter les avances sans compromettre la qualité du crédit sera déterminante.