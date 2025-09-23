Angola: Le pays participe aux Championnats du monde de MMA en Géorgie

Luanda — L'équipe nationale d'arts martiaux mixtes (MMA) se rend en Géorgie ce mardi 23 pour les Championnats du monde, qui se dérouleront du 25 septembre au 3 octobre.
Selon un communiqué fédératif, la délégation est conduite par le président de l'institution, Armando Carlos Diogo, accompagné de Jair Yoba (entraîneur principal), Nimi Francisco Pedro (entraîneur de grappling) et Dirk Hady da Silva Fortuna (médecin).
Selon la note parvenue lundi à l'ANGOP, la capitale, des contraintes financières ont empêché l'inscription d'un plus grand nombre d'athlètes.
Athlètes convoqués dans les deux sexes:
Rolando Sanchez, Ricardo Pireza, Milfa Kuenda Nicolau, Manuel Frazão, Nilza Muanha, Elizabeth Salvador, Daniela Maria Mandanji, Nadir Vieira, Maria Kitoko, Joemar De Sousa, Wilson Manuel, Filomeno Júlio Da Silva et Mário Stefan
Juniors des deux sexes
Elias Augusto, Elfran Marques, Nicklas Helander, Ntoto Maria De Castro, Maria Liberal, Esperança Chilala, Cláudia Marina da Cruz dos Santos, Jeorgina Ludmila Panzo et Clarence Francisco.