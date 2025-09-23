Angola: Le pays participe aux Championnats du monde de MMA en Géorgie

22 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale d'arts martiaux mixtes (MMA) se rend en Géorgie ce mardi 23 pour les Championnats du monde, qui se dérouleront du 25 septembre au 3 octobre.

Selon un communiqué fédératif, la délégation est conduite par le président de l'institution, Armando Carlos Diogo, accompagné de Jair Yoba (entraîneur principal), Nimi Francisco Pedro (entraîneur de grappling) et Dirk Hady da Silva Fortuna (médecin).

Selon la note parvenue lundi à l'ANGOP, la capitale, des contraintes financières ont empêché l'inscription d'un plus grand nombre d'athlètes.

Athlètes convoqués dans les deux sexes:

Rolando Sanchez, Ricardo Pireza, Milfa Kuenda Nicolau, Manuel Frazão, Nilza Muanha, Elizabeth Salvador, Daniela Maria Mandanji, Nadir Vieira, Maria Kitoko, Joemar De Sousa, Wilson Manuel, Filomeno Júlio Da Silva et Mário Stefan

Juniors des deux sexes

Elias Augusto, Elfran Marques, Nicklas Helander, Ntoto Maria De Castro, Maria Liberal, Esperança Chilala, Cláudia Marina da Cruz dos Santos, Jeorgina Ludmila Panzo et Clarence Francisco.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.