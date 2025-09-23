Angola: La vice-gouverneure de la BNA plaide pour la modernisation du secteur bancaire

Luanda — La modernisation et l'innovation sont fondamentales pour l'avenir du secteur bancaire angolais, a déclaré ce mardi à Luanda Maria Juliana Pereira, vice-gouverneure de la Banque nationale d'Angola (BNA).

S'exprimant lors de l'ouverture du panel thématique commémorant le 50e anniversaire de la Banque nationale, elle a réaffirmé qu'au cours des prochaines années, il sera tout aussi crucial d'investir dans la formation et le développement des professionnels afin de relever efficacement les défis d'un monde de plus en plus interconnecté et numérisé.

Selon Mme Pereira, la numérisation et l'inclusion financière sont des voies vers un secteur plus humain, plus accessible et plus transparent.

Pereira a souligné que le renforcement du secteur bancaire passe par la valorisation de ses employés, avertissant que cet objectif ne sera atteint que grâce aux efforts conjugués des institutions, des régulateurs et des travailleurs.

La conférence marque non seulement la Journée nationale de la banque, mais aussi le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, et rassemble plus de 200 invités, dont des experts nationaux et internationaux.

Les thèmes abordés incluent la négociation collective, la numérisation et l'intelligence artificielle, l'éthique et la déontologie professionnelle, ainsi que la responsabilité sociale des banques publiques.

L'intervenante angolaise Nayole Cohen abordera la confidentialité et l'éthique professionnelle. Les experts internationaux Lucimara Venerando Malaquias et Francisco Carlos Pugliesi, du Syndicat bancaire de São Paulo, Osasco et de la région (Brésil), ainsi que l'Angolais Carlos Rosado, partageront leurs expériences avec la Banco do Brasil et la Caixa Geral de Depósitos (Portugal).

L'événement réunira également le président de l'Association bancaire angolaise (ABANC), Mário do Nascimento, ainsi que des représentants des ministères, de la BNA et d'organismes de réglementation tels que la Commission du marché des capitaux (CMC) et l'Unité de renseignement financier (UIF).

Fondé en 1975, le Syndicat national des employés de banque d'Angola (SNEBA) est l'une des plus anciennes organisations de travailleurs du pays.