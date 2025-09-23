Angola: João Lourenço appelle au dialogue pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient

New York — Le président de l'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, a averti lundi à New York que le conflit entre Israël et le Hamas ne se résoudra pas par le recours aux armes, aussi sophistiquées soient-elles.

« Ce conflit, qui dure depuis des décennies et présente un niveau de violence inhabituel, ne se résoudra pas, comme le montrent toutes les preuves, par le recours aux armes, aussi sophistiquées soient-elles.»

Il a donc exhorté la communauté internationale, « de plus en plus consciente de ce fait », à utiliser d'urgence tous les moyens à sa disposition pour convaincre les belligérants que la seule issue à cette situation est le dialogue afin de parvenir à une paix définitive, fondée sur la création de l'État de Palestine et la coexistence pacifique entre les deux peuples.

S'exprimant lors de la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en oeuvre de la solution à deux États, João Lourenço a condamné sans équivoque les actes de violence perpétrés par le Hamas contre les civils israéliens, ainsi que la réponse disproportionnée d'Israël.

Il a condamné l'utilisation par Israël d'avions de chasse, de chars et d'artillerie lourde, soulignant que ces armes ne sont pas utilisées contre une armée conventionnelle, mais contre la population civile palestinienne sans défense, les journalistes, le personnel médical et les employés des Nations Unies et des organisations et agences humanitaires, sous prétexte de persécuter le Hamas.

« L'Afrique, en général, et l'Angola, en particulier, ont une position ferme dans la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Dans ce cadre, nous condamnons les actions qui ont entraîné la mort et l'enlèvement d'un grand nombre de personnes en Israël par le Hamas. Nous exigeons donc leur libération urgente et inconditionnelle, afin de favoriser la détente nécessaire au dialogue », a-t-il poursuivi.

Lors de la conférence, organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'homme d'État angolais a également condamné ce qu'il considère comme l'instrumentalisation de l'aide humanitaire comme arme de guerre, en raison de son caractère profondément inhumain et difficilement justifiable.

Il a affirmé suivre avec une profonde inquiétude les rapports alarmants sur la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, où des communautés entières, dont un grand nombre d'enfants, succombent quotidiennement à la faim et survivent dans des conditions inhumaines.

Il a ajouté qu'il considère avec une grande inquiétude les actes de guerre sélectifs perpétrés par Israël dans plusieurs pays de la région, au mépris total des normes du droit international et des principes et valeurs de la Charte des Nations Unies.

Le Président a souligné que ces actes n'ont d'autre effet que de provoquer une résurgence des tensions et de l'instabilité au Moyen-Orient, en anéantissant les perspectives de résolution du conflit par le dialogue et la négociation.

Il a donc jugé urgent, face à cette tragédie, de lancer un appel à la suspension immédiate des mesures qui entravent et compromettent les droits fondamentaux de millions de Palestiniens, notamment le droit à la vie, aux soins médicaux et à l'alimentation.

« Je salue la tenue de cette importante conférence internationale, qui confirme l'engagement des États membres des Nations Unies en faveur de la recherche urgente d'une solution pacifique, juste et durable à l'un des conflits les plus complexes de la planète et le plus ancien du Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

À cet égard, il a fait une référence particulière à la France et à l'Arabie saoudite, qui, selon le chef de l'État angolais, se sont engagées fermement et sans relâche dans la mise en oeuvre de cette initiative.