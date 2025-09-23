Afrique: L'Angola présente ses concessions pétrolières dans un forum au Ghana

22 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Une délégation de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) a participé du 15 au 18 de ce mois, à Accra, au Ghana, à la 31e édition de l'Africa Oil Week (AOW) Énergie 2025, où elle a présenté les concessions pétrolières et les offres permanentes du pays.

La participation du concessionnaire national à cet événement s'est achevée par la table ronde consacrée à l'Angola, intitulée « Bidding 2025 », à laquelle ont participé des régulateurs, des opérateurs, des prestataires de services et des investisseurs, selon un communiqué de l'ANPG.

La délégation angolaise était conduite par le directeur exécutif de l'ANPG, Artur Custodio, qui s'est exprimé lors du Forum sur le contenu local en Afrique, lancé en partenariat avec le Conseil nigérian de développement et de surveillance du contenu (NCDMB), la Commission pétrolière du Ghana et AOW Energy.

À l'occasion, le directeur exécutif a souligné la nécessité de renforcer la collaboration dans le secteur à l'échelle continentale, considérant que « les frontières ne sont qu'imaginaires » et qu'une communication efficace est la clé du succès.

Le chef du département des négociations, Kialunga Martins, et le géophysicien principal, Custódio Barros, ont ensuite présenté les opportunités d'exploration disponibles dans les bassins du Bas-Congo (CON 5, CON 9 et CON 10, ainsi que les zones de développement de Chumbo du bloc 18), le bassin de Kwanza (KON 5, KON 17, KON 18, KON 20, KON 22, KON 23 et blocs 7/21, 8/21, 9/21, 22, 38 et 39), le bassin de Benguela (blocs 10, 25 et 26) et le bassin de Namibe (11, 12 et 13).

Ils ont souligné l'engagement de l'Angola en faveur de l'agilité, de la flexibilité et du pragmatisme dans son régime fiscal et contractuel, conditions essentielles à la stabilité et à l'attraction des investissements.

En marge des séances plénières, l'équipe de l'ANPG a participé à des réunions privées avec des entités telles que Galp Energias, la Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont (NUPRC), Equinor, Petrobrás, le Groupe de la Banque mondiale, Pillar Oil Limited et Offshore Energy Spec Services Limited, afin d'approfondir leur compréhension des opportunités offertes par le pays.

L'événement a réuni des acteurs majeurs et émergents du secteur pétrolier, gazier et énergétique, qui ont échangé sur leurs visions de l'avenir du continent, compte tenu de l'évolution du paysage géopolitique mondial.

