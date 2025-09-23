Angola: Le pays renforce son réseau de laboratoires et de centres d'urgence

New York — L'Angola étend son réseau de laboratoires à l'échelle nationale et achève l'installation d'un laboratoire de biosécurité de niveau 3, a annoncé lundi, à New York, le président João Lourenço.

S'exprimant lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du Comité africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le président a indiqué que le pays avait également créé un centre national et six centres provinciaux d'opérations d'urgence de santé publique.

Selon João Lourenço, 15 centres supplémentaires sont prévus dans les provinces restantes d'ici 2026, assurant ainsi une couverture nationale.

Lors de la réunion tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a déclaré que le renforcement de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire avait eu un impact positif sur la lutte contre le choléra, illustrant ainsi la nécessité de prioriser la préparation et la réponse en matière de santé publique.

Le Président a également souligné que la production pharmaceutique nationale constituait une priorité stratégique et qu'elle était encouragée par la mise en oeuvre de politiques visant à encourager l'industrie, en mettant l'accent sur les médicaments essentiels et les produits stratégiques.

Dans ce domaine, il a mis l'accent sur le transfert de technologie et la mobilisation du secteur privé pour la production nationale de médicaments, de consommables et de fournitures médicales.

Il a également mentionné la pose de la première pierre du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, qui garantira le respect des normes internationales.

João Lourenço a souligné le rôle crucial joué par le CDC Afrique dans la préparation du continent, grâce à la construction de laboratoires, à la formation d'épidémiologistes, à la création de centres d'opérations d'urgence et au développement d'outils numériques de surveillance et de réponse rapide aux épidémies.

Il a rappelé que, dans le cadre du mécanisme de l'Équipe de soutien à la gestion des incidents, codirigé par le CDC Afrique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et impliquant environ 30 partenaires, l'Afrique a apporté une réponse plus intégrée aux épidémies multinationales, telles que celles de Mpox (maladie de type variole) et de choléra, un mécanisme qui doit être maintenu et soutenu par tous les États membres.