Afrique: Des touristes plaident pour l'exemption de visa entre les pays africains

Luanda — L'exemption de visa entre les pays africains renforce la promotion du commerce intra-africain, du tourisme et des échanges culturels, ont estimé lundi, à Luanda, des touristes voyageant par la route à travers 39 pays africains.

Lors d'une conférence de presse, le chef du groupe de huit touristes, Ras Moubarak, a appelé les gouvernements africains à s'unir pour adopter un programme panafricain qui place le continent au premier plan, notamment une Afrique sans visa.

Il a expliqué que l'initiative touristique en Afrique vise à encourager l'exemption de visa entre les pays africains, compte tenu du potentiel touristique du continent, ce qui crée des emplois et aide les gouvernements à diversifier leurs sources de revenus.

Ras Moubarak s'est réjoui de sa visite en Angola, où le groupe a visité la province de Cabinda, Zaire (Soyo) et Luanda.

Dans la capitale angolaise, où ils se trouvent depuis dimanche (21), les touristes ont visité le Miradouro da Lua (point de vue de la Lune), l'Avenue Marginale de Luanda, le Musée national de l'esclavage, Barra da Kwanza, et le Musée national militaire (Fortaleza).

À l'occasion, l'ambassadrice des Nations Unies pour la paix et seule femme de la délégation, Rejoice Foli, a plaidé en faveur du renforcement du professionnalisme aux frontières, appelant les femmes à faire preuve de plus de résilience et à rejoindre la campagne qui contribuera à comprendre les défis économiques du continent.

Sous le slogan « Une Afrique sans visa pour le tourisme », l'expédition de huit touristes ghanéens a débuté le 18 août dernier, au départ d'Accra, au Ghana, et s'est rendue dans les villes de Lomé (Togo), Cotonou (Bénin), Lagos, Abuja, Benue, Cross River, Calabar (Nigéria), Kumba, Douala, Yaoundé, Mbalmayo, Ebolowa (Cameroun), Ebebiyin, Bata, Mongomo (Guinée équatoriale), Oyem, Libreville (Gabon), Dolisie et Brazzaville (République du Congo), Kinshasa (RDC) et l'Angola.

Après Luanda, les touristes poursuivent ce mardi leur voyage vers la Namibie,