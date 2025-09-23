Afrique: Handball - Les Angolaises terminent à la quatrième place en Africain des cadettes

21 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sélection nationale féminin de handball des cadettes a terminé dimanche, à la quatrième place du Championnat d'Afrique de la catégorie, après sa défaire, 11-16, face à la Guinée, dans un match disputé à Oran (Algérie).

L'équipe angolaise perdait déjà à la mi-temps avec le spectaculaire de 8-1.

Lors des débuts sur le terrain, les Angolaises guidées par l'entraîneuse Katia dos Santos, ont battu le Kenya 23-18 et Madagascar 22-12, ayant bénéficier de l'abandon du Bénin.

La sélection angolaise était composée de Katila Sala, Anália Bizerra(Gardienne), Carolina Henriques et Edrivania Paulo (défenseuses) Tulueque Carlos et Jordan Kinzanga (Poste) Fátima Castro et Conceição Alexandre (ailières gauches) Jacilda Carlos et Elizabeth Carlos (Latérales gauches), Isabel Vasco et Alícia Bernardo (ailières droites), Isabel Ambrósio et Benilde Soares (latérales droites) .

