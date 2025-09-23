Afrique: L'Angola soutient la création d'un Forum des pays débiteurs

New York — Le gouvernement angolais a apporté lundi, à New York, son soutien à la création d'un Forum des pays débiteurs, une plateforme d'échanges techniques, de coordination politique et de renforcement d'une voix collective au sein de l'architecture mondiale de la dette.

Selon la ministre des Finances, Vera Daves, qui s'exprimait lors d'un événement parallèle à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Angola est prête à collaborer avec d'autres pays débiteurs pour concrétiser cette initiative.

« Nous saluons l'initiative conjointe de la Zambie et de l'Égypte visant à transformer l'Engagement de Séville en un mécanisme opérationnel au service des intérêts des pays débiteurs », a-t-elle déclaré lors de l'événement intitulé « Exploration du Forum des pays débiteurs - Table ronde sur les modalités et les attentes ».

Elle a ajouté que « nous sommes confrontés » à une crise de la dette silencieuse, qui se traduit par des programmes de développement non réalisés.

La gouvernante a ajouté que si les créanciers et les institutions financières internationales disposent de leurs propres plateformes de coordination, les pays débiteurs restent isolés, incapables de tirer systématiquement des enseignements de leurs expériences respectives.

Par conséquent, a-t-elle souligné, « nous soutenons fermement » la création d'un Forum des débiteurs, qui devrait être efficace, inclusif et complémentaire de la Table ronde mondiale sur la dette souveraine, en l'alimentant de données probantes, d'analyses conjointes et de positions communes, tout en restant distinct et dirigé par les débiteurs, et en constituant un espace sûr pour tous.

Concernant la structure institutionnelle, elle a expliqué qu'il était judicieux que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) assure le secrétariat technique, avec un comité directeur régional équilibré et des groupes de travail sur des questions clés telles que la transparence, la restructuration et les instruments financiers durables.

Il a fait savoir que le Forum devait également avoir un mandat clair, notamment coordonner les positions communes des débiteurs, promouvoir l'apprentissage par les pairs et renforcer l'efficacité des discussions financières internationales, grâce à une gouvernance transparente et consensuelle, garantissant l'inclusion et la légitimité de tous les membres.

« Il est avant tout essentiel que ce Forum bénéficie du soutien des Nations Unies pour garantir sa légitimité et sa pérennité », a conclu la ministre angolaise des Finances.