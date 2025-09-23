Angola: « Tubarão sobre Rodas » remporte le tournoi international de pêche sportive « Mumba Fishing »

Cuvango — L'équipe « Tubarão sobre Rodas », composée de membres originaires de Benguela et de Luanda, a remporté le 14e tournoi international de pêche sportive « Mumba Fishing » ce samedi dans la municipalité de Cuvango, province de Huíla.

L'équipe, composée de Portugais résidant dans ces deux provinces angolaises, a obtenu 9 648 points et capturé 17 poissons-tigres.

L'événement, organisé au confluent des rivières Cutato et Cubango, a réuni plusieurs équipes nationales et internationales, s'imposant comme l'une des plus grandes compétitions internationales de pêche sportive.

Grâce à ce résultat, l'équipe gagnante occupe une place de choix dans le monde de la pêche sportive Mumba Fishing, contribuant au prestige du tournoi, qui attire chaque année touristes et passionnés de ce sport.

L'événement, qui marque le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, a réuni des concurrents de plusieurs provinces d'Angola et des pays comme la Namibie, le Portugal et la Zambie, transformant Cuvango en un centre sportif, culturel et touristique, à l'initiative de Resistência 4x4.

Au total, 200 concurrents ont participé au tournoi ouvert jeudi, organisé dans une propriété agricole privée Fazenda Mumba, située à 45 kilomètres du siège de Cuvango, une municipalité située à 356 kilomètres à l'est de Lubango.