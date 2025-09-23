Angola: Le Fonds souverain enregistre une croissance historique de 137 % au premier semestre

Luanda — Le Fonds Souverain d'Angola (FSDEA) a enregistré, au premier semestre de cette année, un bénéfice net de 187,9 millions de dollars, soit une variation positive de 137 % par rapport à la même période en 2024, la plus élevée depuis la création de cette institution en 2012.

Selon les résultats de ses démonstrations financières intermédiaires, sur les six premiers mois de l'année, l'actif total du FSDEA a atteint 4,19 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période antérieure.

Cette performance historique a été tirée par les investissements nets, dont le portefeuille a bénéficié de la dynamique positive des marchés internationaux, générant des plus-values de 123,8 millions USD résultant de l'appréciation des instruments de dette et de capitaux propres, en mettant l'accent sur le secteur technologique.

Les démonstrations financières indiquent également que ce portefeuille a assuré 25,2 millions de dollars d'intérêts et de dividendes, dépassant les 20,8 millions de dollars enregistrés en juin 2024.

Parmi les facteurs qui ont stimulé ces résultats, figurent les investissements alternatifs, qui ont contribué avec 46,7 millions de dollars, à travers les filiales et des participations, ce qui contraste avec l'absence de gains sur la même période en 2024.

Selon le président du Conseil d'administration du FSDEA, Armando Manuel, cité dans un communiqué consulté lundi par l'ANGOP, ce résultat confirme la cohérence de la stratégie d'allocation d'actifs définie pour la période quinquennale 2024-2028, combinant préservation du capital avec la maximisation des rendements durables et l'impact socio-économique positif pour l'Angola.

Il a réitéré que le Fonds continuera à investir dans des actifs diversifiés, conformément à sa politique à long terme, en contribuant à la création de valeur, au transfert de richesse entre générations et au développement économique du pays.