Addis Ababa — Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un exemple concret de coopération panafricaine, qui montre comment les projets d'infrastructure peuvent transcender les frontières politiques pour apporter des avantages économiques communs, a déclaré Zemedeneh Nigatu, PDG de CBE Capital Investment Bank et conseiller en investissement éthiopien-américain chevronné.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), M. Zemedeneh a souligné que le GERD revêt une importance capitale pour l'Éthiopie et l'ensemble du continent africain, bien au-delà de son rôle de projet de production d'électricité.

Le GERD, le plus grand barrage d'Afrique et l'un des dix plus grands au monde, témoigne de la volonté collective de l'Éthiopie et de sa capacité à réaliser des exploits monumentaux, a-t-il ajouté.

Ce barrage, entièrement financé par le gouvernement éthiopien et son peuple, est un projet rare de cette envergure et de cette complexité dans un pays en développement.

Selon M. Zemedeneh, cette réalisation est un symbole puissant de fierté nationale et réfute clairement l'idée selon laquelle un tel développement doit nécessairement dépendre de l'aide étrangère.

Le PDG a en outre souligné que l'achèvement du GERD a doublé la base énergétique installée de l'Éthiopie, consolidant ainsi sa position de deuxième producteur d'électricité du continent après l'Afrique du Sud.

Cette augmentation considérable de la production d'électricité devrait alimenter une transformation économique importante, en particulier dans le secteur manufacturier.

M. Zemedeneh a souligné que l'Éthiopie avait déjà l'un des coûts d'électricité les plus bas au monde et que la nouvelle capacité garantirait à la fois une disponibilité accrue et un prix abordable, faisant du pays une destination extrêmement attractive pour les entreprises nationales et multinationales qui souhaitent s'implanter dans le secteur manufacturier.

L'un des principaux obstacles à l'industrie manufacturière en Afrique a été le manque d'électricité fiable et abordable, un problème auquel le GERD répond directement, donnant à l'Éthiopie un avantage concurrentiel clé, a-t-il expliqué.

Au-delà de son impact national, le barrage est un catalyseur essentiel de l'intégration économique africaine, a déclaré M. Zemedeneh.

L'Éthiopie a déjà commencé à exporter de l'électricité vers des pays voisins tels que Djibouti, le Soudan et le Kenya, et étudie la possibilité d'un raccordement avec la Tanzanie.

À long terme, l'Éthiopie pourrait même exporter de l'électricité vers l'Égypte, ce qui favoriserait davantage l'unité et la collaboration régionales, a déclaré le conseiller en investissement éthiopien-américain.

