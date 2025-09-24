Addis Ababa — Selon l'ambassadeur Girma Biru, conseiller macroéconomique du Premier ministre, les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie jettent les bases d'une nouvelle ère de croissance durable et inclusive.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur Girma a souligné l'impact considérable du programme de réformes, qui vise à moderniser l'économie, à accroître la compétitivité et à attirer les investissements dans de multiples secteurs.

Il a souligné que les réformes donnaient déjà des résultats tangibles dans des domaines clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services, qui ont vu leur productivité s'améliorer et leur résilience s'accroître.

« En créant un environnement économique plus orienté vers le marché, nous permettons à des secteurs autrefois sous-utilisés de prospérer et de contribuer de manière significative au développement national », a déclaré l'ambassadeur Girma.

L'une des mesures phares du programme de réforme a été la libéralisation du régime de change, qui permet désormais au taux de change du birr éthiopien d'être déterminé par les forces du marché.

Selon lui, cette évolution a renforcé la compétitivité des exportations, encouragé les entrées de devises étrangères et rendu le commerce plus rentable pour les producteurs nationaux.

Nous assistons actuellement à une réduction progressive du déficit commercial grâce à l'augmentation des volumes d'exportation et à la mobilisation accrue des investissements directs étrangers, a-t-il ajouté.

Un autre élément important du programme de réforme est la promotion de la substitution des importations, qui consiste à produire localement des biens qui étaient traditionnellement importés.

Cela permet non seulement de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des produits étrangers, mais aussi de stimuler les industries locales et la création d'emplois.

« Nous constatons une forte croissance dans des domaines tels que l'agro-industrie, le textile et les produits pharmaceutiques, qui sont essentiels pour bâtir une économie plus autonome », a fait remarquer l'ambassadeur.

L'ambassadeur Girma a également souligné que le modèle de croissance précédent de l'Éthiopie reposait fortement sur une base sectorielle étroite, principalement l'agriculture et les investissements publics dans les infrastructures.

Le programme de réforme actuel, cependant, vise à élargir la base économique, permettant ainsi une trajectoire de croissance plus équilibrée et diversifiée.

« Ces réformes ne visent pas seulement une reprise à court terme ; elles constituent des investissements stratégiques dans notre résilience économique à long terme », a-t-il déclaré.

En encourageant la concurrence, en améliorant la productivité et en élargissant le rôle du secteur privé, le pays s'oriente vers un modèle de développement plus inclusif qui profite à tous les Éthiopiens.

Pour l'avenir, l'ambassadeur Girma s'est dit convaincu que la poursuite de l'engagement en faveur du processus de réforme permettrait à l'Éthiopie de se positionner comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique.

« Le chemin à parcourir ne sera pas sans défis, mais les bases que nous posons aujourd'hui sont essentielles pour garantir une croissance durable et la souveraineté économique », a-t-il conclu.