Ethiopie: Le vice-président de l'AUC appelle à l'autonomie africaine et à un partenariat mondial

Addis Ababa — La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA), l'ambassadrice Selma Malika Haddadi, a appelé à l'autonomie de l'Afrique et à un partenariat mondial dans un ordre mondial en mutation.

Dans un discours liminaire enregistré prononcé lors d'un événement parallèle organisé à l'occasion du 80e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations unies, elle a abordé le thème « Perspectives africaines sur l'ordre mondial en mutation », en mettant l'accent sur les progrès réalisés par le continent et son rôle évolutif dans les affaires mondiales.

L'Afrique a progressé dans le financement de sa propre sécurité, a déclaré Mme Haddadi, soulignant que « l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique est financée et détenue par les Africains eux-mêmes. Le Fonds pour la paix de l'UA est désormais capitalisé et opérationnel ».

En outre, la vice-présidente a évoqué l'importance de l'intégration économique. Elle a décrit la zone de libre-échange continentale africaine comme une initiative qui « fait plus que relier nos marchés et nos peuples, elle rétablit les voies du commerce et de la collaboration qui existaient bien avant que des frontières artificielles ne nous soient imposées ».

Haddadi a évoqué la voix de l'Afrique dans le discours mondial, en faisant référence au siège permanent du continent au sein du G20.

Elle a souligné que cette position confirmait ce que « nous avons toujours su, mais que le monde reconnaît enfin : l'Afrique est indispensable à la résolution des problèmes mondiaux ».

« L'évolution de l'ordre mondial offre à l'Afrique une opportunité sans précédent, et nous abordons ce moment avec la confiance que nous procure la connaissance de nous-mêmes », a souligné la vice-présidente.

Haddadi a lancé aux partenaires mondiaux « une invitation à soutenir notre quête légitime d'un ordre financier mondial équitable, pour la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies ».

Enfin, elle a souligné que ces partenariats devaient être « fondés sur le respect mutuel et les avantages partagés », affirmant que « lorsque l'Afrique se lève, la prospérité et la stabilité mondiales suivent ».