En marge de sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre, Dr Kamil Idris, chef de la délégation soudanaise, a rencontré mardi le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh.

La réunion s'est déroulée en présence, côté soudanais, du ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, et, côté djiboutien, du ministre des Affaires étrangères, Abdul-Gadir Hussein Omar.

Il convient de noter que cette réunion a coïncidé avec une autre réunion au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohy-Eddin Salim, a rencontré le ministre letton des Affaires étrangères afin d'aborder la reprise de la coopération européenne avec le Soudan et le soutien à ses dossiers au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a transmis les salutations de Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté (CST), le général Abdel-Fattah Al-Burhan, et a exprimé sa gratitude au Président Ismaïl Omar Guelleh pour sa position fraternelle sincère et son soutien politique constant au Soudan pendant la guerre menée par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR).

Le Premier ministre a également demandé à son hôte, en tant que dirigeant africain, d'user de son influence pour aider à lever la suspension de l'adhésion du Soudan à l'Union africaine, soulignant que le Soudan, en tant que membre fondateur, est confronté à un complot majeur et a besoin du soutien de ses amis, dont Djibouti.

Il a souligné que la levée de cette suspension sert davantage les intérêts de l'Union africaine (UA) que ceux du Soudan lui-même.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu de tenir une réunion élargie afin d'examiner des questions communes.