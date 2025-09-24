Dakar — Le port de Dakar a été classé meilleur port à conteneurs d'Afrique subsaharienne en 2024 par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, a appris l'APS, mardi, de ladite infrastructure portuaire dakaroise et des organismes à l'origine du classement.

L'institution financière basée à Washington et S&P Global Market Intelligence ont publié l'Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI), lundi 22 septembre.

"[Le port de] Dakar a enregistré l'un des gains d'efficacité les plus importants en Afrique subsaharienne. Son indice CPPI est passé de -82 en 2023 à 23 en 2024, tandis que le nombre d'escales portuaires a également augmenté. Grâce à cette amélioration, Dakar est le port le mieux classé d'Afrique subsaharienne en 2024", indiquent les deux organisations à l'origine du classement.

Ils rappellent, sur le site Internet de la Banque mondiale, consulté par l'APS, que cette infrastructure dakaroise exploitée par DP World depuis 2008 a fait l'objet d'investissements importants, l'installation de nouvelles grues notamment, l'agrandissement de ses chantiers et "le développement d'un système communautaire portuaire".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les performances de Dakar reflètent également les améliorations apportées à la connectivité avec l'arrière-pays et à la facilitation des échanges commerciaux. Les liaisons routières ont été modernisées, la réhabilitation de la voie ferrée vers le Mali est en cours, et un système douanier à guichet unique réduit le temps d'attente", observent la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, une entreprise basée à New York, spécialisée dans l'information et l'analyse financières.

Les auteurs du classement signalent que "la connectivité du transport maritime régulier s'est améliorée, Dakar bénéficiant désormais de services directs depuis l'Asie".

Des "progrès spectaculaires réalisés par le Sénégal en matière de logistique maritime"

La direction générale du Port autonome de Dakar (PAD) a réagi au classement. "Dakar a été classé premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne en 2024, selon l'Indice de performance des ports à conteneurs publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence", a-t-elle écrit dans un communiqué.

Le score du port de Dakar est passé de -82 en 2023 à +23 en 2024, "l'une des plus fortes progressions mondiales", rapporte le PAD.

Le rapport CPPI consulté par l'APS indique que les performances mondiales sont "globalement en baisse".

Mais plusieurs ports de pays en développement ont vu leur note et leur classement progresser entre 2020 et 2024. C'est le cas des ports de Dakar (Sénégal), Jawarharlal-Nehru (Inde), Mersin (Turquie), Port-Saïd (Égypte) et Posorja (Équateur).

Ce cinquième rapport annuel de la Banque mondiale et de S&P Global Market Intelligence attribue ces améliorations à un "engagement politique fort, aux partenariats noués avec des opérateurs de terminaux mondiaux, à la simplification des procédures commerciales".

"Cette consécration majeure met en lumière les progrès spectaculaires réalisés par le Sénégal en matière de logistique maritime", ajoute la direction générale du PAD.