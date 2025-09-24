Ile Maurice: Un hôtel de l'Est et une compagnie automobile cités dans une plainte

Ce mardi 23 septembre, Girish Ramgoolam s'est rendu à la Financial Crimes Commission (FCC) en compagnie de son avocat, Me Akil Bissessur, pour déposer une plainte. Dans sa déposition, relayée par son avocat, Girish Ramgoolam affirme qu'après les élections générales de novembre 2024, un cadre de l'hôtel St Géran aurait fait irruption au Conseil de district de Flacq.

Toujours selon lui, ce dernier aurait déclaré avoir versé une somme de Rs 20 millions à un politicien de l'ancien régime afin d'obtenir des permis, mais qu'il n'aurait jusqu'ici obtenu aucun retour. Sollicitée, la direction de l'hôtel a indiqué qu'une réponse officielle serait communiquée ultérieurement.

Dans un deuxième temps, Girish Ramgoolam avance qu'il existerait un lien entre JP Carmax, une compagnie automobile, dont un véhicule serait opéré dans cet hôtel, et un baron de drogue. Face à ces propos, JP Carmax Ltd a publié un communiqué de presse dans l'après-midi même, rejetant catégoriquement ce qu'elle qualifie d'«allégations et insinuations diffamatoires».

La compagnie rappelle qu'elle avait déjà été éclaboussée dans le cadre de l'«affaire Franklin» et qu'elle avait émis un communiqué le 24 janvier 2023 pour préciser que la Range Rover citée, enregistrée autrefois à son nom, avait été revendue à un showroom l'année précédente.

Selon la direction, depuis cette cession, l'entreprise n'avait plus aucune responsabilité sur le véhicule ou ses acquéreurs. JP Carmax estime que les accusations actuelles reprennent ces éléments déjà démentis, en les «enrichissant de nouvelles fabulations», notamment en insinuant des liens supposés avec un hôtel de renom.

La compagnie affirme rester confiante, se dit prête à collaborer avec les autorités et met en garde contre tout amalgame. Elle se réserve enfin le droit d'entamer des actions légales contre quiconque persisterait à propager de telles affirmations.