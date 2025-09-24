Togo: Grand Lomé - Un projet de 46 milliards pour sécuriser l'accès à l'eau potable

23 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo s'apprête à lancer le Projet d'Amélioration de la Sécurité Hydrique en Milieu Urbain (PASH-MUT) afin d'améliorer l'accès à l'eau potable .

Il cible les populations du Grand Lomé.

Doté d'un financement de 46 milliards de Fcfa accordé par la Banque mondiale, le PASH-MUT s'étalera sur une période de six ans. Il repose sur cinq composantes clés, qui couvrent :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

  • L'amélioration de l'accès à l'eau potable,
  • Le renforcement de la qualité des services de distribution,
  • L'extension de l'assainissement,
  • La gestion durable des ressources hydriques,
  • Et l'appui institutionnel et communautaire.

L'objectif est clair : élever le niveau de sécurité hydrique dans le Grand Lomé, où le taux de couverture en eau potable, établi à 72 % en 2024, reste encore insuffisant pour répondre à la demande croissante.

L'un des volets les plus innovants du projet réside dans sa stratégie d'engagement citoyen, conçue pour assurer une gouvernance participative et une transparence totale tout au long du processus.

Avec cette approche, les populations ne seront pas de simples bénéficiaires, mais de véritables acteurs du changement. L'idée est de bâtir une dynamique où chaque citoyen devient co-responsable du bon déroulement du projet, en s'appropriant les enjeux liés à l'eau, à l'assainissement et à la gestion durable des infrastructures.

À terme, la mise en oeuvre du projet devrait permettre une hausse significative du taux de couverture en eau potable en réduisant les disparités territoriales et en améliorant les conditions de vie des habitants.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.