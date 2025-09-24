Togo: À l'ONU, le pays réaffirme son engagement pour l'égalité des sexes

Le Togo a pris part mardi aux Nations unies à New York pour présenter ses ambitions en matière de promotion de la femme et d'égalité des sexes, à l'occasion de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale marquant le 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes.

Lors de son intervention, Kossiwa Zinsou-Klassou, la ministre de la Promotion de la femme, a détaillé les axes prioritaires de l'action gouvernementale.

Santé maternelle et infantile : le Togo prévoit de renforcer la couverture santé universelle et de mettre en oeuvre des programmes ciblés pour les femmes et les enfants.

Autonomisation économique : il s'agira de développer des mécanismes d'inclusion financière, d'améliorer l'accès aux moyens de production, aux commerces et aux technologies, notamment grâce à la stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin.

Participation aux processus de paix : le gouvernement veut accroître l'implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans le maintien de la paix, en lien avec le plan national de mise en oeuvre de la résolution 1325 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Une feuille de route alignée sur les ODD

La feuille de route 2020-2025 accorde une place centrale à l'équité de genre et à la lutte contre la pauvreté. Ces orientations se traduisent déjà par des avancées significatives dans l'autonomisation socio-économique des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes.

Depuis trois décennies, le Togo affirme avoir oeuvré à la promotion de l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes, ainsi qu'à la protection des jeunes filles contre la discrimination et la violence.