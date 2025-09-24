Afrique: Sommet Africain sur l'éducation au Ghana - Sélection des 100 personnalités les plus influentes en Afrique

24 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Du 19 au 21 mars 2026, l'Université d'Études Professionnelles d'Accra (UPSA) au Ghana accueillera le 4e Sommet Africain sur l'Éducation, un rendez-vous d'envergure réunissant décideurs politiques, experts en éducation, chercheurs, jeunes leaders et partenaires techniques du continent. Placé sous le signe de l'innovation, de l'équité et de la résilience, cet événement vise à redéfinir les stratégies éducatives de l'Afrique face aux défis du XXIe siècle.

Sélection

A l'occasion de cette édition, les organisateurs ont également lancé un appel à candidatures pour identifier les 100 personnalités les plus influentes dans le secteur de l'éducation en Afrique. Cette reconnaissance vise à valoriser les acteurs enseignants, responsables d'institutions, chercheurs ou militants qui oeuvrent activement à améliorer la qualité, l'accessibilité et la pertinence des systèmes éducatifs africains. La sélection sera dévoilée en marge du sommet, lors d'une cérémonie dédiée. Les candidats intéressés auront jusqu'au 30 octobre 2026 pour déposer en ligne les dossiers nécessaires.

Thématiques

Ce sommet abordera plusieurs thématiques clés telles que l'intégration des technologies dans l'enseignement, la professionnalisation de l'éducation, la coopération régionale ou encore la mobilisation de financements durables pour l'école africaine. Des ateliers, panels et séances plénières rythmeront ces trois jours de réflexion intense.

Ce rendez-vous s'impose comme une plateforme panafricaine essentielle pour tracer la voie vers une éducation inclusive, adaptée aux réalités africaines, et capable de répondre aux aspirations des jeunes générations.

Tagged:
