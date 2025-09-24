Bénin: Le processus de désignation du candidat de l'opposition lancé

Au Bénin, l'attente se poursuit concernant le candidat du principal parti d'opposition alors que la majorité présidentielle a désigné Romuald Wadagni fin août. Les démocrates ont officiellement lancé leur processus de désignation mardi 23 septembre en installant un comité de candidatures au siège du parti à Cotonou. Cette instance, fonctionnant comme un jury d'évaluation, aura pour mission d'examiner tous les prétendants et de proposer le meilleur binôme présidentiel.

Au Bénin, la commission électorale nationale attend les dépôts de candidatures entre le 10 et le 14 octobre prochain. Les quinze membres vont évaluer les candidatures. Baptisé « Comité national de candidature », ce dispositif se décline en deux entités distinctes : une pour traiter les dossiers des candidats à l'élection présidentielle et aux législatives, et la seconde pour les communales.

Aucun potentiel candidat ne siège au sein de ce comité. Dès son installation, le comité lancera un appel à candidature avec les critères de participation. Le délai imparti pour achever la sélection et soumettre les propositions à la coordination nationale pour approbation finale reste inconnu.

Plusieurs noms circulent

La liste des aspirants s'annonce fournie. Parmi les candidatures attendues, celle des députés Éric Houndété et Nourenou Atchadé. D'autres noms se murmurent, entre autres Renaud Agbodjo, l'avocat de Reckya Madougou ou encore Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti. Plus surprenant encore, les noms de deux enfants du président du parti, Boni Yayi, circulent également.

L'appel à candidature permettra de lever le voile sur ces interrogations. Les intéressés auront en effet l'obligation de répondre formellement.