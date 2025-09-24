Sénégal: Un an après sa disparition - Amadou Mahtar Mbow, l'héritage d'un siècle de combats

C'est l'un des sages du continent. Ce mercredi marque le premier anniversaire du rappel à Dieu du Pr Amadou Mahtar Mbow (1921-2024). Enseignant, militant de l'indépendance, directeur général de l'Unesco puis président des « Assises nationales » au crépuscule du régime de Me Wade, l'intellectuel sénégalais a marqué son époque par son engagement et son humilité.

Né à Dakar le 20 mars 1921, alors que le Sénégal est encore une colonie française, Amadou Mahtar Mbow perd sa mère très tôt, un an après sa naissance.

Il est alors envoyé à 200 kilomètres de Dakar, dans la ville de Louga, où il est élevé par celle qu'il considère comme sa « mère véritable », l'une des autres épouses de son père polygame.

Dès son plus jeune âge, il aspire à un monde plus juste et s'engage dans la lutte pour l'indépendance et le progrès social. À 19 ans, il s'engage volontairement dans l'armée de l'air française durant la Seconde Guerre mondiale, première étape de son combat pour la liberté.

Un engagement pour l'éducation et la culture

Après la guerre, il poursuit des études d'Histoire et de Géographie à la Sorbonne, où il milite activement au sein des associations estudiantines africaines, devenant une figure clé de la lutte anticoloniale.

De retour au Sénégal, il joue un rôle central dans l'éducation et la culture. Ministre dès 1957, il oeuvre pour la démocratisation du savoir, la construction d'écoles et la promotion de l'enseignement scientifique et technique.

Sa vision dépasse les frontières du Sénégal. Premier Africain à diriger l'Unesco, il en fait un levier pour la diversité culturelle, la solidarité internationale et la restitution du patrimoine aux peuples spoliés.

Défenseur d'un Nouvel Ordre Mondial de l'information et de la communication, il plaide contre la monopolisation de l'information par les puissances occidentales et pour un monde plus équilibré.

Militant infatigable de la démocratie, il répond, à 87 ans, à l'appel des Sénégalais en présidant les Assises nationales et la Commission nationale de Réforme des Institutions. Son message est clair : aucun peuple n'est condamné à la fatalité ; le changement est possible par l'engagement collectif.

En 2021, à l'occasion de son centenaire, Amadou Mahtar Mbow a été célébré dans le monde entier comme un intellectuel d'exception, un humaniste et un homme d'action dont l'héritage continue d'inspirer les générations. Il s'est éteint à Dakar le 24 septembre 2024, à l'âge de 103 ans.