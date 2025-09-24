Madagascar: Intervision Russie - Le pays se place sur la carte musicale mondiale

La délégation malgache, menée par Denise et D-Lain, avec leur duo « Tiako Hanjery », revient en héros du concours Intervision, accueillie avec fierté à l'aéroport d'Ivato.

Pour sa première participation au concours Intervision en Russie, Madagascar s'est classé 8e sur 23 pays, devenant ainsi le premier État africain à atteindre le Top 10 de cet événement musical suivi par des millions de téléspectateurs.

La délégation malgache, composée notamment du duo Denise et D-Lain, interprètes de la chanson Tiako Hanjery, a été accueillie hier après-midi à l'aéroport d'Ivato. D-Lain a poursuivi directement son déplacement vers la France après la compétition. Aux côtés des artistes, Shyn avait assuré le rôle de coach artistique et Mamy Gotso siégeait dans le jury.

Si la performance malgache a séduit par son authenticité et l'émotion transmise, elle a pâti de l'absence d'effets scéniques spectaculaires, largement utilisés par d'autres concurrents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Visibilité internationale

« Nous avons fait le choix de miser sur le talent brut et la sincérité. Mais il faut reconnaître que les artifices techniques, accessibles moyennant paiement, pèsent aussi dans les résultats et le système de vote », analyse Shyn.

Au-delà du classement, cette participation a été perçue comme une opportunité de visibilité internationale. « Grâce à Intervision, le monde a découvert Madagascar. Nous espérons que cette ouverture mènera à des collaborations avec des producteurs et des artistes étrangers », confie Denise.

La prochaine édition d'Intervision doit se tenir en 2026 en Arabie saoudite. La délégation malgache entend s'y présenter avec davantage de préparation. Pour l'heure, ce premier essai marque un jalon : Madagascar s'invite désormais sur la carte des compétitions musicales internationales.