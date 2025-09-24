Madagascar: Victimes d'empoisonnement - Les évacués poursuivent leurs soins à Maurice

24 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les six jeunes victimes de l'empoisonnement survenu lors d'une fête d'anniversaire à Ambohimalaza, évacués à l'île Maurice en ce mois de septembre, sont actuellement hospitalisées dans deux hôpitaux différents. Tojo, le premier à être évacué en urgence le 7 septembre, a subi une intervention chirurgicale à la suite de complications liées à une trachéotomie, selon un membre de sa famille.

Les cinq autres jeunes, transférés à la mi-septembre, poursuivent également leurs traitements. « Les soins continuent, d'après ma femme qui accompagne notre fils à Maurice », témoigne le père de l'un d'entre eux, hier.

Ces victimes souffrent de multiples séquelles. Elles ont subi plusieurs altérations d'organes. Le père de l'un de ces victimes raconte que son fils souffre de troubles gastriques et psychiques, de fatigue intense au moindre effort, de problèmes de vue, de palpitations. « Ces complications l'empêchent de reprendre une scolarité normale depuis le drame », déplore-t-il. Les familles, inquiètes, espèrent une amélioration progressive de l'état de santé des victimes, encore très fragilisées par cet épisode tragique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.