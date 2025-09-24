Madagascar: Victimes d'empoisonnement - Les évacués poursuivent leurs soins à Maurice

Les six jeunes victimes de l'empoisonnement survenu lors d'une fête d'anniversaire à Ambohimalaza, évacués à l'île Maurice en ce mois de septembre, sont actuellement hospitalisées dans deux hôpitaux différents. Tojo, le premier à être évacué en urgence le 7 septembre, a subi une intervention chirurgicale à la suite de complications liées à une trachéotomie, selon un membre de sa famille.

Les cinq autres jeunes, transférés à la mi-septembre, poursuivent également leurs traitements. « Les soins continuent, d'après ma femme qui accompagne notre fils à Maurice », témoigne le père de l'un d'entre eux, hier.

Ces victimes souffrent de multiples séquelles. Elles ont subi plusieurs altérations d'organes. Le père de l'un de ces victimes raconte que son fils souffre de troubles gastriques et psychiques, de fatigue intense au moindre effort, de problèmes de vue, de palpitations. « Ces complications l'empêchent de reprendre une scolarité normale depuis le drame », déplore-t-il. Les familles, inquiètes, espèrent une amélioration progressive de l'état de santé des victimes, encore très fragilisées par cet épisode tragique.