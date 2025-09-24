Madagascar: Football/Interclubs - Elgeco Plus et AS Fanalamanga gardent espoir

Les deux représentants malgaches engagés dans les compétitions interclubs africaines ont été tenus en échec (1-1) lors de leur match aller, dimanche.

Champion de Madagascar, Elgeco Plus a concédé le nul face aux Sylver Strickers du Malawi, dimanche au stade Côte d'Or à Maurice. Le capitaine des Barea au CHAN, Tony Randriamanampisoa, avait ouvert le score à la 45e minute, avant l'égalisation adverse à la 54e. L'équipe est rentrée lundi à Antananarivo avant de reprendre l'entraînement dès mardi au By-Pass. Elle s'est envolée dans la nuit pour Lilongwe, avec escale à Nairobi, afin de préparer le match retour prévu samedi au Bingu National Stadium.

« Nous avons dominé sans concrétiser. En football, cela ouvre la voie à une contre-attaque. Toky a eu deux occasions nettes, manquées de peu», analyse l'entraîneur Oelison Rafanomezantsoa, dit Careca. « L'équipe adverse possède un milieu solide et un attaquant à surveiller. Nous miserons sur des attaques rapides, mais il faudra aussi renforcer notre défense », ajoute-t-il.

Les joueurs affichent leur détermination. « Nous devons absolument gagner. C'est clair pour tout le monde», affirme Raul Pafong, attaquant camerounais. Toky Niaina Rakotondraibe, meilleur buteur malgache au CHAN, confie pour sa part : « C'est mon premier match à ce niveau. Je veux aider le club à franchir ce tour. »

C'est faisable

Le directeur technique, Raux Auguste, se veut confiant : « Nous avons une équipe compétitive, renforcée par des joueurs du CHAN. Nous avons manqué des occasions, mais nous pouvons créer la différence au retour. »

De son côté, l'AS Fanalamanga a aussi obtenu le nul (1-1) contre Ferroviário de Maputo, dimanche au stade national Zimpeto, pour le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Hermino Basta avait donné l'avantage aux Malgaches à la 67e minute, avant une égalisation mozambicaine en fin de match (84e).

« Les joueurs étaient tendus en première période, mais ils ont mieux géré la seconde», rapporte Rivosoloniaina Blandin, coordonnateur général du club. « Nous avons étudié leur tactique. Je pense que nous pouvons nous imposer au retour. »

La rencontre décisive est programmée vendredi à 16 heures (heure malgache), au stade ABB, antre de l'Association Black Bulls, représentant mozambicain en Ligue des champions. Un cadre plus familier que celui du match aller, disputé dans une enceinte située à 45 minutes de l'hôtel de la délégation, contre seulement 10 minutes pour le stade ABB.