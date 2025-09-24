Madagascar: Antonio Rabearison - « Le FT Manjakaray vise un troisième titre consécutif »

interview

Champion en titre, le FT de Manjakaray entame la nouvelle saison du XXL Top 12 avec confiance, malgré le départ de douze cadres. Antonio Rabearison, l'entraîneur de l'équipe, répond à nos questions.

. Comment allez-vous aborder la nouvelle saison avec le départ des douze joueurs cadres du FTM ?

Le départ de ces douze joueurs n'a aucun impact négatif pour le club. Au contraire, cela offre des opportunités à la relève de s'exprimer sur le terrain. Le FTM possède des talents qui n'attendent que leur chance. Vous avez pu le constater au cours de la finale de la Coupe de Madagascar, que nous avons perdue : l'absence de ces joueurs ne s'est même pas fait remarquer. Comme toujours, nous abordons la nouvelle saison avec sérénité et confiance en nos forces.

. Quelles sont les lacunes qu'il faut combler pour rester au sommet et comment expliquez-vous la défaite en finale de la Coupe de Madagascar ?

Je ne veux pas parler de lacunes. Pour moi, il n'y en a pas. Au contraire, nous avons beaucoup d'atouts. Le FTM est une véritable école de rugby que de nombreux clubs locaux souhaitent imiter. Notre force, c'est le travail et la confiance sur le terrain. Concernant la finale perdue de la Coupe de Madagascar, c'est simplement le facteur chance qui n'était pas avec nous ce jour-là.

. Cette année, quels adversaires le FTM redoute-t-il le plus ?

Honnêtement, aucun. Nous sommes les champions de Madagascar en titre, et ce n'est une surprise pour personne : notre objectif est de conserver cette couronne. Sans sous-estimer les autres clubs, nous voulons remporter un troisième titre consécutif, car il n'y a jamais deux sans trois.

. Comment trouvez-vous le niveau du championnat cette année, après la démonstration de force du Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) dimanche ?

Je n'aime pas parler des autres clubs. Nous restons concentrés sur nos propres objectifs. Mais à mon avis, la montée en puissance d'un autre club - que certains qualifient de meilleur - ne peut qu'apporter un plus au championnat. J'espère que la compétition ne se limitera plus à deux favoris comme d'habitude.

. Votre pronostic sur le match FTM contre 3FB ce dimanche ?

Une victoire nette, évidemment, pour le FTM.