Afrique: Pétanque/Mondiaux de Rome - Madagascar termine deuxième derrière la Thaïlande

Tout près du sommet. Madagascar s'est hissée sur la deuxième marche du podium au classement final parmi les trente-trois pays participants à la 6e édition des championnats du monde en doublette et en individuel.

L'événement planétaire s'est déroulé à Rome, en Italie, et a pris fin dimanche. La Grande Île a arraché quatre médailles, dont une en or remportée en doublette mixte par Lova Rakotoarisoa et Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, alias « Fana », et une en argent en tête-à-tête masculin par Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty.

Les deux médailles de bronze ont été obtenues en doublette masculine par Lova et Baloty, et en doublette féminine par Fana et Nirinaniaina Lalatiana Saholy, dite « Tita ».

Absente lors des championnats du monde à Dijon, la Thaïlande a effectué un retour réussi et occupe la première place avec également quatre médailles: trois en or (en doublette masculine, doublette féminine et individuel féminin) ainsi qu'une en bronze. La France se classe en troisième position avec trois médailles d'argent. L'Italie se contente de la quatrième place, avec une médaille d'or en individuel masculin et une de bronze.

Les Mondiaux se poursuivent pour nos boulistes. Le championnat du monde en triplette dames et le tir de précision auront lieu à Douai, en France, du 9 au 12 octobre. Les Mondiaux juniors se tiendront du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, à Huelva, dans le Sud de l'Espagne.

La délégation sera de retour au pays cet après-midi.