Madagascar: Portrait - Steve Houdounou, l'illustrateur, redonne vie à l'âme d'enfant

Illustrateur, street artist et enseignant, Steve construit un univers créatif inspiré du manga et de l'animation, guidé par la liberté, la curiosité et la passion.

Depuis son plus jeune âge, Gianfranco Henri Houdounou, plus connu sous le nom de Steve Houdounou, nourrit une passion profonde pour le dessin. Ses premiers essais se font sur des personnages issus des bandes dessinées populaires telles que Mickey ou Dragon Ball, avant qu'il ne cherche à explorer son propre style. « J'ai toujours aimé expérimenter avec différents traits et techniques, essayer de reproduire ce que j'aime et ensuite créer quelque chose de nouveau », confie-t-il.

En 2015, Steve Houdounou participe à plusieurs formations et ateliers de dessin animés par des artistes malgaches et internationaux. Ces expériences lui permettent d'affiner ses compétences, de découvrir de nouvelles méthodes et de développer un univers graphique personnel. Son style s'inspire largement du manga, pour sa simplicité et sa légèreté, et il reconnaît l'influence des studios Ghibli dans sa manière de travailler la couleur et la fluidité du mouvement.

Artiste polyvalent, Steve Houdounou ne se limite pas au dessin sur papier. Il investit également les murs avec ses fresques murales, représentant notamment des poissons, symboles à la fois de liberté et de créativité. En parallèle, il se consacre à l'animation 2D et prépare un court-métrage prévu pour 2027. Il rêve aussi de publier un livre de contes illustré et d'apporter des couleurs dans chaque ville de Madagascar, projet qui traduit sa volonté de partager son univers avec un large public.

Au-delà de ses oeuvres, Steve Houdounou prône une philosophie de vie centrée sur la liberté, la passion et la persévérance. Selon lui, chacun conserve une part d'enfance qu'il ne faut pas étouffer. « Les adultes devraient se permettre de rêver davantage et d'oser expérimenter », explique-t-il. Cette idée guide l'ensemble de son parcours artistique et explique la diversité de ses projets, où chaque dessin, fresque ou animation reflète son désir d'inspirer et de communiquer un imaginaire riche et accessible à tous.