Madagascar: Football/Transfert - Dax évolue au CFFA

Nouveau départ. Après négociation avec Fosa Juniors FC, le milieu des Barea, Andriamirado Aro Hasina Andrianarimanana ou « Dax », a signé un contrat d'un an renouvelable pour la saison 2025/2026 avec le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA). Son nouveau club a officialisé le transfert hier, à Andoharanofotsy.

« Le transfert a été fait en bonne et due forme entre les deux clubs. Dax se dit prêt à mouiller le maillot pour le CFFA la saison prochaine, surtout après le départ de Lalaina, qui s'est expatrié en Algérie (...) Nous connaissons bien sa mentalité, c'est très important, au-delà de la technique. De toute façon, nous l'avons formé au sein du Tana FC. Il a longtemps été la pièce maîtresse des Barea », souligne le président du CFFA, Henintsoa Rakotoarimanana dit Tota.

Dax est connu pour avoir lancé sa carrière de footballeur au sein du Tana FC (2013-2015). Il a ensuite évolué au Fosa Juniors FC (2015-2018), avant de passer deux saisons en Afrique du Sud (2019-2020). Il est retourné au club du Boeny de 2021 jusqu'à son transfert vers le CFFA.

« Je donnerai le meilleur de moi-même pour le club. J'ai déjà joué avec pas mal de joueurs au sein du CFFA, et je connais bien le coach Franck Rajaonarisamba », affirme Dax.

Dans son palmarès, il compte un quart de finale à la CAN 2019 en Égypte, une médaille de bronze et une d'argent au Chan, respectivement en 2023 et 2025, ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux des Îles en 2023.

D'autres négociations sont encore en cours. Le CFFA a testé et recruté une trentaine de jeunes joueurs venus des quatre coins de l'île durant l'intersaison. Cinq d'entre eux rejoindront l'équipe de la PFL, et les autres formeront l'équipe engagée dans le championnat d'Analamanga D1.