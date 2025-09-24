Madagascar: « Feo Maroloko » - Rija, Johary et Farakely réunis sur scène

La scène musicale se prépare à vivre un moment d'exception ce dimanche 28 septembre à l'amphithéâtre du CCI Ivato. Sous le concept « Feo Maroloko », des artistes célèbres comme Rija Ramanantoanina, le trio Johary et Farakely partageront la scène, accompagnés d'invités tels que La Polifonica et Poon & Co.

Pendant près de quatre heures de concert 100 % musique, le public savourera un large répertoire où chaque artiste interprétera plus d'une dizaine de ses titres, avant de se retrouver ensemble sur certains morceaux. Les invités se distingueront par des reprises de titres étrangers et un hommage dédié à Henri Ratsimbazafy.

Selon l'organisateur, cette sélection d'artistes n'est pas le fruit du hasard. « Nous avons identifié ceux capables de rassembler toutes les générations grâce à des voix remarquables et toujours puissantes aujourd'hui », a-t-il confié hier en conférence de presse au CCI Ivato. De son côté, Rija Ramanantoanina a annoncé une surprise de taille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je vais présenter quelques titres de mon prochain album afin de recueillir l'avis de mes fans, avant de le dévoiler et avant mon départ pour l'Allemagne ». Annoncé comme ponctuel à 14 h 30, ce rendez-vous promet un équilibre entre programme annoncé et imprévus : 50 % prévu, 50 % surprise. Un cocktail artistique qui devrait séduire toutes les générations de mélomanes.