Madagascar: Concert de midi - Lanne Karisy Rajesson envoûte le public

Un concert de midi d'exception s'est tenu à l'Institut Français de Madagascar, où la voix de Lanne Karisy Rajesson a transporté le public dans l'univers envoûtant du chant lyrique.

Dans une douce obscurité, la salle Albert Camus de l'Institut Français de Madagascar offrait une bulle de quiétude propice à l'évasion musicale. À 13 heures précises, le récital de la soprano Lanne Karisy Rajesson a ouvert un voyage lyrique raffiné, organisé par Madagascar Mozarteum et ponctué de petites mises en scène et de délicates chorégraphies qui ont transformé le concert en un véritable spectacle.

Révélée au sein d'une chorale d'église, Lanne Karisy Rajesson s'est passionnée très tôt pour la musique classique. En 2008, elle s'initie au chant lyrique auprès de la soprano Holy Razafindrazaka au Centre d'Éducation Musicale Laka, où elle obtient en 2012 un diplôme en formation supérieure de chant.

Depuis, elle enchaîne masterclass et collaborations prestigieuses avec des figures telles que Natacha Rajemison, Spicy Opéra, Michael Rakotoarivony, Peter Terry ou encore Michael Kraus. Son parcours l'a déjà conduite à interpréter des rôles dans plusieurs opéras et opérettes, comme Frasquita, Karim Bouzra, Josselin Michalon ou sous la direction du metteur en scène François Bagur.

Grande finesse

Pour ce concert intimiste, la soprano était accompagnée au piano par Hery Andrianirina, offrant une complicité musicale d'une grande finesse. Le programme, riche de douze morceaux, a fait voyager les spectateurs entre airs classiques et pièces plus contemporaines, avec des titres tels que Pur ti miro, Donde lieta uscì, In quelle trine morbide, Chi il bel sogno di Doretta ou encore En sortant de l'école, réclamé en bis par un public conquis.

Le récital a également brillé par la diversité des voix invitées : sopranos Ony Raharinelina, Holy Rasendrahasina, Irina Ralaikera, Liantsoa Rajaonarivelo, ainsi que les mezzo-sopranos Nirina Andrianoelisoa, Maherilanja Solon'Orimbato, Felana Rakotomalala, Rindra Rajeriarison et Heninkaja Andriamiandra. Ces artistes ont enrichi la prestation de magnifiques harmonies, offrant des moments de groupe d'une rare intensité.

Gratuit et ouvert à tous, ce concert s'est achevé à 14 heures, laissant le public - composé en majorité de seniors et de passionnés de musique classique - ému et ravi, saluant chaleureusement une performance qui alliait virtuosité, élégance et mise en scène subtile.

Ce récital de midi, alliant virtuosité vocale, élégance scénique et émotion partagée, a offert au public un instant suspendu, où la beauté du chant lyrique a su illuminer la journée et laisser une empreinte inoubliable dans les cœurs.