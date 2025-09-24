Madagascar: Mandroseza - Une femme défigurée retrouvée sans vie

À 11 heures hier, une camionnette du Bureau municipal d'hygiène s'est arrêtée devant la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). L'équipe a déchargé le corps sans vie d'une femme d'une quarantaine d'années, retrouvée nue et défigurée. Aucun proche ne s'est encore manifesté.

La découverte a eu lieu tôt dans la matinée, dans un secteur boisé, situé juste au sud de l'église catholique de Mandroseza. Le lieu, un versant isolé entre la route goudronnée et le lac, est principalement fréquenté par des pêcheurs et des sans-abri.

Parmi les témoins, un photographe domicilié à proximité raconte avoir aperçu un attroupement alors qu'il faisait ses courses. Selon lui, le corps gisait sur le dos, à une centaine de mètres de l'eau. Aucune blessure ni trace de violence apparente n'a été relevée, hormis le visage, mutilé comme s'il avait été dévoré par un animal.

Le témoin précise qu'il n'y avait pas de sang autour de la dépouille, mais seulement des vêtements d'enfant, de taille correspondant à un âge de un à trois ans. La police enquête actuellement sur la cause du décès.