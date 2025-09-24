Madagascar: Mandroseza - Une femme défigurée retrouvée sans vie

24 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

À 11 heures hier, une camionnette du Bureau municipal d'hygiène s'est arrêtée devant la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). L'équipe a déchargé le corps sans vie d'une femme d'une quarantaine d'années, retrouvée nue et défigurée. Aucun proche ne s'est encore manifesté.

La découverte a eu lieu tôt dans la matinée, dans un secteur boisé, situé juste au sud de l'église catholique de Mandroseza. Le lieu, un versant isolé entre la route goudronnée et le lac, est principalement fréquenté par des pêcheurs et des sans-abri.

Parmi les témoins, un photographe domicilié à proximité raconte avoir aperçu un attroupement alors qu'il faisait ses courses. Selon lui, le corps gisait sur le dos, à une centaine de mètres de l'eau. Aucune blessure ni trace de violence apparente n'a été relevée, hormis le visage, mutilé comme s'il avait été dévoré par un animal.

Le témoin précise qu'il n'y avait pas de sang autour de la dépouille, mais seulement des vêtements d'enfant, de taille correspondant à un âge de un à trois ans. La police enquête actuellement sur la cause du décès.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.