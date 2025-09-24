Nigeria: Les Nigérianes veulent plus de femmes au Parlement du pays

« Plus de places au Parlement pour les femmes » : c'est l'un des slogans scandés par plus de 500 nigérianes, le lundi 22 septembre, à Abuja. Ces femmes, en provenance des trente-six États du pays ont convergé à l'audience publique organisée par l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs années, les législateurs nigérians bloquent les textes pour une meilleur représentation des femmes dans la vie politique. Et une sénatrice, Natasha Akpoti est actuellement empêchée de siéger suite à un conflit avec le président du Sénat, Godswill Akpabio. Un projet de loi devrait être déposé prochainement pour réserver au moins 35% des sièges aux femmes au Parlement.

Juste devant des énormes véhicules noirs blindés, Ebi Austin termine l'enregistrement d'une vidéo live. Cette avocate avait participé avec d'autres manifestantes - en mars 2022 - au blocage de l'Assemblée nationale. À l'époque, les parlementaires avaient rejeté cinq projets de loi visant à améliorer la place des femmes dans la gouvernance au Nigeria : « Les parlementaires de la précédente législature ont refusé de voter ces projets de loi. Ils nous ont trahis. Et nous leur avions promis de nous venger, comme nous, les femmes, sommes la majorité du corps électoral. Et beaucoup d'entre eux ont été battus. Alors, cette fois, les élus actuels sont très prudents. »

Dépasser les préjugés

Awodogan Idowu mène une délégation d'une vingtaine d'étudiantes de l'université publique d'Abuja. Âgée de 18 ans, c'est sa première participation à une marche de ce type. Et pour elle, si les parlementaires réservent des sièges du Parlement aux femmes, plus de femmes s'engageront en politique : « J'ai vu beaucoup de jeunes femmes qui souhaitent réellement s'engager en politique. Mais elles ont l'impression que les hommes sont plus forts et qu'elles n'ont aucune chance. »

« Une voie »

« En leur créant des sièges, on leur ouvre aussi une voie. Et en se rendant compte qu'elles pourraient affronter des femmes comme elle, elles pourraient ainsi moins hésiter à se présenter aux élections législatives ». Prudentes, Awodogan Idowu et son groupe de jeunes femmes se tiennent à l'écart. La sécurité bloque l'accès à la salle des congrès de ce palace très haut de gamme d'Abuja alors que se déroule à l'intérieur une audience publique nationale organisée par le Parlement du Nigeria.