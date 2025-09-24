Madagascar: Toliara - Les jeunes poussés à l'action

Une série de conférences-débats a été organisée pendant deux demi-journées au jardin de la mer de Toliara. Les jeunes ont été à l'honneur.

Les thèmes ont intéressé des jeunes et également des adultes: « Brisons les barrières pour une gouvernance inclusive » et « Mobilisons nos réseaux pour la paix ». L'objectif du projet « Mahasaky » et du « Youth Leadership Seminar », organisateurs de l'événement qui s'est déroulé les 18 et 19 septembre derniers à Toliara, est de donner un dispositif d'échanges entre jeunes et adultes.

Un dialogue intergénérationnel qui a pour but d'étaler le mal de la société actuelle, mettant en péril l'avenir de la jeunesse. Bien que les députés de Toliara I n'aient pas répondu à l'invitation afin d'appuyer les propositions d'amélioration de la vie des jeunes en haut lieu, les conférences ont été honorées par d'autres autorités locales.

L'adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara, le responsable de la lutte contre la corruption au sein de la région Atsimo Andrefana, ou encore la coordinatrice du parti politique HVM à Toliara, entre autres, ont répondu présent. Les barrières culturelles et sociales dans la partie sud de l'île ont été largement discutées. Un jeune se dit quelquefois frustré de l'importance trop appuyée et accordée à l'appartenance ethnique pour accéder à des postes clés ou seulement pour obtenir du travail.

Un dispositif permettant de recevoir des avis et réflexions émanant des jeunes et des citoyens en général devrait être mis en place. La commune urbaine étant volontaire pour le projet, avec pour objectif de réaliser des projets de développement communautaire plus inclusifs.

L'utilisation à bon escient des réseaux sociaux a été discutée, de même que la saisie de l'opportunité qui s'offre aux jeunes face à l'avancée de l'intelligence artificielle et du digital. Une concertation pour la jeunesse est passée en filigrane dans les débats.

Pour le président de la plateforme Youth Leadership Seminar (YLS), un community builder, la sensibilisation des communautés reste importante.

« Les jeunes ont le devoir et la responsabilité d'informer les membres de leur communauté sur divers thèmes qui les font avancer. Ce genre de conférence permet à la fois de donner la parole aux jeunes et de sensibiliser les communautés », livre Justino Raherison.

Par rapport aux diverses et nombreuses aspirations et revendications des jeunes, il souligne que l'éducation et la formation des jeunes sont d'abord nécessaires.

« La génération actuelle est en effet pressée de prendre des responsabilités, mais, malheureusement, manque souvent de bagages », explique-t-il.

« Il leur faut pourtant un minimum de bagages intellectuels et également financiers. La mobilisation des partenaires financiers est plus qu'utile afin d'appuyer les activités », ajoute le président de l'YLS.

Le projet « Mahasaky », avec le PNUD, vise à renforcer la participation civique et politique des jeunes et des femmes pour une consolidation de la démocratie.