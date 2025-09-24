Madagascar: Faratsiho - Un incendie criminel dévaste une forêt

24 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Un violent incendie a ravagé une forêt communautaire à Marovitsika Faratsiho. Selon la gendarmerie, plusieurs hectares de pins et d'eucalyptus, patiemment entretenus par les habitants depuis des années, ont été détruits en quelques heures. Les premières constatations laissent penser à un incendie criminel. Les auteurs présumés, qui ont réussi à prendre la fuite, sont activement recherchés.

L'alerte a été donnée dans la matinée de samedi par le chef du cantonnement forestier local, qui a immédiatement contacté les gendarmes. Rapidement, des renforts constitués de villageois, de la police des forêts et des représentants des services de l'environnement ont été mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. Il aura fallu près de quatre heures d'efforts continus pour venir à bout de l'incendie.

Malgré la réactivité des secours, les dégâts sont considérables. Les arbres détruits étaient arrivés à maturité et s'apprêtaient à être exploités, représentant un investissement de plusieurs années pour les riverains. La perte est jugée très lourde pour la communauté locale, qui avait fondé de grands espoirs sur cette plantation collective, tant pour des usages économiques que pour la préservation de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les forces de gendarmerie ont ouvert une enquête afin d'identifier les responsables de ce qu'elles qualifient déjà d'acte de vandalisme. Le mobile de cet incendie volontaire demeure encore inconnu, mais les autorités n'écartent aucune piste. « L'origine criminelle est évidente », selon la gendarmerie. Elle précise que tout est mis en oeuvre pour retrouver les auteurs.

Sur le terrain, l'émotion reste vive. Des habitants de MarovitsikaTsaratanàna, venus prêter main-forte aux secouristes improvisés, témoignent de la violence du sinistre. Les autorités locales appellent au calme et assurent que toutes les dispositions seront prises pour protéger les zones forestières encore intactes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.