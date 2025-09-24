Burkina Faso: Opportunités d'affaires - Le Groupe San Donato veut investir dans divers secteurs au Burkina

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience le président du Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, lundi 22 septembre 2025, à New York. Ils ont échangé sur les opportunités d'affaires au Burkina.

Le Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato ne veut pas rater les opportunités d'investissement au Burkina Faso. A l'issue de la participation au 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient (ECAM), le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience à son président, Kamel Ghribi, lundi 22 septembre 2025.

Celui-ci a manifesté son desir d'investir particulierement dans les secteurs de la santé, de l'agro-industrie et de l'énergie, etc. Pour joindre l'acte à la parole, M. Ghribi a traduit sa disponibilité à dépêcher très prochainement une équipe afin d'engager des échanges

en vue d'un partenariat solide et durable. Après avoir salué l'ambition du premier responsable du Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato d'investir au pays des Hommes intègres, le Premier ministre a présenté la vision qui guide les investissements au Burkina Faso.

Il a dit qu'il s'agit d'une vision fondée sur la valorisation des compétences internes et la transformation des ressources nationales pour créer une plus-value directement profitable au peuple burkinabè. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'ouverture du gouvernement

à toute initiative de coopération respectueuse de la souveraineté nationale et orientée vers la prospérité partagée. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du plaidoyer porté par le chef du gouvernement lors du Conseil européen des entreprises qui s'est tenu plus tôt dans la journée du 22 septembre 2025 autour du thème « Les leaders africains pour le changement : renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et de l'énergie verte ».