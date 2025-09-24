Burkina Faso: Opportunités d'affaires - Le Groupe San Donato veut investir dans divers secteurs au Burkina

23 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdel Aziz Nabaloum

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience le président du Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, lundi 22 septembre 2025, à New York. Ils ont échangé sur les opportunités d'affaires au Burkina.

Le Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato ne veut pas rater les opportunités d'investissement au Burkina Faso. A l'issue de la participation au 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient (ECAM), le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience à son président, Kamel Ghribi, lundi 22 septembre 2025.

Celui-ci a manifesté son desir d'investir particulierement dans les secteurs de la santé, de l'agro-industrie et de l'énergie, etc. Pour joindre l'acte à la parole, M. Ghribi a traduit sa disponibilité à dépêcher très prochainement une équipe afin d'engager des échanges

en vue d'un partenariat solide et durable. Après avoir salué l'ambition du premier responsable du Groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato d'investir au pays des Hommes intègres, le Premier ministre a présenté la vision qui guide les investissements au Burkina Faso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a dit qu'il s'agit d'une vision fondée sur la valorisation des compétences internes et la transformation des ressources nationales pour créer une plus-value directement profitable au peuple burkinabè. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'ouverture du gouvernement

à toute initiative de coopération respectueuse de la souveraineté nationale et orientée vers la prospérité partagée. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du plaidoyer porté par le chef du gouvernement lors du Conseil européen des entreprises qui s'est tenu plus tôt dans la journée du 22 septembre 2025 autour du thème « Les leaders africains pour le changement : renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et de l'énergie verte ».

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.