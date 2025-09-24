Burkina Faso: Campagne agricole humide 2025-2026 - Le Nakambé et le Nazinon, deux régions qui donnent satisfaction

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, effectue des visites de champs, dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide 2025-2026, du 22 au 24 septembre 2025, dans les régions du Nazinon, du Nakambé et du Goulmou. Dans les régions du Nazinon et du Nakambé, deux emblavures de riz ont été visitées par la délégation ministérielle, lundi 22 septembre 2024.

Dans les régions du Nazinon et du Nakambé, la campagne agricole humide 2025-2026 est jugée satisfaisante au regard de la bonne physionomie et situation phytosanitaire des spéculations emblavées, à l'image du riz. C'est ce qui ressort des visites du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, dans ces deux régions, lundi 22 septembre 2025.

En effet, à Bakago, un village du Nazinon dans la commune de Nobéré (province du Zoundwéogo), le site de Nintaoré a reçu le ministre d'Etat chargé de l'agriculture et sa délégation. Selon les techniciens, c'est une superficie totale mise en valeur de 35 hectares (ha) sur 40 ha aménageables avec 560 parcelles aménagées et mises en valeur qui est exploitée. 125 personnes réunies en coopérative de production de riz appelée « WEND-BULGA de Bakago » travaillent sur le site de Nintaoré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une bonne physionomie

Pour la secrétaire de la coopérative, Salamata Tansoba, la physionomie du riz de variété Orylux en épiaison, avec 311 650 tonnes (t) de céréales qui ont été ensemencées, est bonne. Les riziculteurs ont dit attendre 157,5 t/ha sur les 35 ha au total pour un rendement prévisionnel de 4,5t/ha.

Lors de la tournée dans le champ, le ministre d'Etat Sombié a salué la prouesse d'une vieille qui montre encore sa capacité à travailler aux côtés des plus jeunes. Toutefois, les pensionnaires de Nintaoré ayant un magasin de stockage d'une capacité de 60 t, ont demandé des forages à gros débit, du matériel d'étuvage du riz et d'une aire de séchage ainsi que l'enrochement du barrage qui irrigue le bas-fond rizicole. Le commandant Ismaël Sombié a dit prendre note de ces doléances et promis d'y apporter des réponses, tout en félicitant les exploitants.

Dans le Nakambé, le village de Patta, dans la commune de Bagré (Province du Boulgou), présente un bas-fond d'aménagement de riz sommaire pour la campagne 2025-2026, à proximité d'une emblavure de maïs cultivée simultanément par la coopérative NONG-TAABA. Aux dires des 160 exploitants dont 140 femmes, le rendement prévisionnel est de 4t/ha sur une production de riz attendue de 160t. Les besoins, ont-ils fait savoir, sont axés sur un forage ou puits à grand diamètre, un kit d'étuvage de riz et un magasin de stockage.

La responsable desfemmes, Habibou Yaméogo, a loué la visite du premier responsable du département en charge de l'agriculture qui a assuré que les requêtes vont trouver des solutions. Quant au directeur général des productions végétales, Prosper Zemba, il a affirmé que les deux exploitations de riz se portent assez bien avec des motifs de satisfaction au regard de tout ce que le gouvernement a mis en œuvre pour le bon déroulement de la campagne agricole humide 2025-2026.

« En gros, ce sont 70 000 t d'engrais et 15 000t de semences qui ont été mises à la disposition des producteurs et un accompagnement en labours. Nous voyons une physionomie assez bonne et si dame nature est encore généreuse, nous allons atteindre l'objectif de la présente campagne qui est d'un million de tonnes de riz », a-t-il ajouté. La tournée devrait se poursuivre dans d'autres régions à savoir le Goulmou.