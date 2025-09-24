Madagascar: Affaire « La Balançoire » - Réouverture des autres sociétés du groupe Esanandro depuis hier

Des emplois sauvés. De nouveau l'ambiance au sein du groupe eSanandro et eTech Consulting. Scellés samedi matin, les locaux du groupe sis au deuxième étage de l'immeuble Trade Tower à Ivandry ont été rouverts, depuis hier.

Annoncée, par Tahina Razafindramalo, cofondateur du groupe Esanandro, la nouvelle, a fait la joie des plus de 500 employés, dont la plupart sont des ingénieurs informatiques.

Suspicion

Effective pour l'ensemble des branches du groupe, à l'exception de La Balançoire et d'eVTC, cette réouverture qui marque la reprise des activités rassure par ailleurs les nombreux partenaires locaux et internationaux du groupe. En tant qu'actionnaire, Tahina Razafindramalo a immédiatement réuni l'ensemble de ses collaborateurs en assemblée générale extraordinaire.

Une occasion pour lui de rappeler que le trafic de stupéfiants est totalement contraire à la loi et aux valeurs traditionnelles malagasy et il a également condamné toute forme de violence et de dégradation des biens d'autrui. On rappelle que la fermeture de samedi dernier a été motivée par l'implication de Roland Ardile, gérant de La Balançoire ainsi que son ami Illias El Quadri dans une violente altercation avec des tiers. Les deux hommes qui se sont rendus aux forces de l'ordre ont également fait l'objet d'une suspicion de trafic de stupéfiants.

Bref, cette série de fermeture s'explique par le fait qu'en matière de trafic de stupéfiants, il est de principe pour les enquêteurs de procéder à des mesures de perquisition ou de scellée de toutes adresses pouvant être liées aux suspects. « Les investigations des autorités ont révélé l'implication présumée de M. Illias dans le trafic de stupéfiants, ce qui a conduit à la mise sous scellés temporaire de certains établissements, dont La Balançoire » a-t-on expliqué, lors de la conférence de presse d'hier.

Groupe de référence

En tout cas, après les investigations d'usage, la fermeture a été levée pour les autres activités du groupe. « Nous remercions les autorités pour le travail avec le groupe pour la réouverture des activités qui ne sont pas concernés par cet incident » a expliqué Tahina Razafindramalo, en réaffirmant sa volonté de préserver le maximum d'emplois possibles et maintenir une paix sociale au sein de toutes les activités du groupe qui entend mettre en place une gouvernance transparente et efficace afin de relancer les activités dans un esprit de responsabilité et de confiance.

Un engagement qui rassure les partenaires, fournisseurs et clients de ce groupe de référence par les entreprises de services numériques à Madagascar et de l'Océan Indien.

Filiale de ArkeUp Paris, dont l'actionnaire fondateur est Pierre-Paul ARDILE, le groupe rassemble de nombreux talents IT au service du développement numérique. On rappelle d'ailleurs que compte tenu de son talent dans ce domaine, le cofondateur Tahina Razafindramalo a été nommé en 2021, ministre du Développement Numérique, des Postes et des Télécommunications.

Durant son mandat qui a pris fin après la nomination d'un autre ministre à ce poste, il s'était retiré des postes opérationnels au sein du groupe. Quoiqu'il en soit, cette réouverture des autres sociétés du groupe, permet, selon Tahina Razafindramalo, aux dirigeants et à l'ensemble du personnel de se concentrer sur leurs objectifs de développement.