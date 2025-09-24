Madagascar: Roland Ratsiraka - « La colère du peuple est légitime »

Le député élu à Toamasina I n'a pas mâché ses mots face à ce qu'il qualifie d'« échec flagrant » du pouvoir actuel.

En 1998

Entre colère populaire, projets bloqués et mauvaise gouvernance, Roland Ratsiraka dresse un constat sévère. « Depuis des mois, le régime pense qu'à force de communication, il pourra masquer la réalité. Mais la vérité finit toujours par s'imposer : les Malgaches vivent dans le noir et sans eau », a-t-il dénoncé.

Pour lui, « nous sommes ramenés au XVIIIe siècle alors qu'on nous répète jour et nuit que le pays avance ». En rappelant son parcours, il souligne que « c'est en installant quelques bornes fontaines dans les quartiers de Tamatave » qu'il a pu se faire élire député pour la première fois en 1998. « L'accès à l'eau est un droit fondamental, pas un privilège », a-t-il martelé.

500 milliards d'ariary

Le député a pointé du doigt l'incompétence des dirigeants et le mépris affiché envers la population. « Au lieu d'investir dans des infrastructures essentielles comme l'eau et l'électricité, on offre au peuple un stade de 70 millions de dollars et une autoroute de 8 km à 500 milliards d'ariary. Des projets qui ne sont pas prioritaires », a-t-il déploré. En ajoutant que « depuis sept ans, les détournements de fonds et les surfacturations massives se multiplient », Roland Ratsiraka a dénoncé la mauvaise gouvernance comme deuxième cause du chaos actuel.

Jirama Water 3

Le député a également critiqué l'achat de groupes électrogènes « d'occasion, inutiles et impossibles à transporter sur les routes nationales ». Selon lui, il s'agit d'« investissements absurdes », révélateurs du manque de sérieux des dirigeants. Roland Ratsiraka a par ailleurs évoqué les retards dans les grands projets hydroélectriques. « À Tamatave, un projet de 500 millions de dollars reste en suspens, notamment Volobe et Sahofika », a-t-il indiqué.

En rappelant qu'un autre projet majeur, « Jirama Water 3 », estimé à 200 millions d'euros et destiné à renforcer l'approvisionnement en eau de Tananarive, est ignoré par le gouvernement, il a dénoncé un « retard volontaire sur fond de corruption ». Il a ajouté que « pour Tamatave, un financement de 60 millions de dollars est pourtant déjà prévu par le gouvernement japonais pour l'adduction d'eau ».

Meetings

La situation des étudiants a également été évoquée. « Privés d'eau et d'électricité, ils ne peuvent même pas faire cuire leur riz, dépendant du courant électrique. Sans eau, sans électricité, leur quotidien est devenu insoutenable », a-t-il alerté. « Le peuple est à bout », a conclu Roland Ratsiraka, tout en appelant à la retenue. Pour lui, la contestation doit rester pacifique. « La voie des rassemblements et des meetings demeure le moyen le plus fort pour se faire entendre et exiger des changements, sans violence ni destructions », a-t-il insisté.