Ambiance

Ballet de convois de chefs d'État avec gyrophares dehors hier dans les rues de Manhattan, le NYPD (New York Police Department) qu'on voit dans les séries américaines était partout. Sans oublier le « Secret service » avec leurs vans noirs aux vitres fumées. Ou encore le propre service de sécurité des Nations Unies.

En somme, un dispositif sécuritaire à la hauteur de la session plénière de la 80è Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) dont le débat général a débuté hier, en présence de nombreux chefs d'Etat. Entre autres et non des moindres, le président du pays hôte, Donald Trump dont le convoi a bloqué toute la circulation lors de son passage. Même le président français, Emmanuel Macron, a dû descendre de voiture et continuer son trajet à pied avant-hier.

8 h 45

C'est à cette heure que le président Andry Rajoelina est arrivé hier au siège des Nations Unies où la délégation malgache a déjà pris place avec, notamment la ministre des Affaires étrangères Rafaravavitafika Rasata, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, l'ambassadeur de Madagascar aux États-Unis, Lantosoa Rakotomalala, le Conseiller spécial du président de la République en charge de la diplomatie, Patrick Rajoelina.

La directrice de la Communication auprès de la Présidence, Mercedes Ratsirahonana et la première conseillère auprès de l'ambassade de Madagascar en France, Mishou Randimbiarisoa ont également fait le déplacement aux Nations Unies.

Mesures concrètes

« L'ONU est bien plus qu'un lieu de rencontre et de réunion. C'est une référence mondiale, une force de paix, de maintien de la paix, un gardien du droit international, un catalyseur du développement durable, une bouée de survie pour les personnes en situation de crise, un phare dans la nuit pour les droits humains, un centre qui traduit vos décisions, les décisions prises par les États membres en mesures concrètes ».

Questions

Le SG des Nations Unies car ces propos sont de lui, de demander « quel monde allons-nous choisir ? Un monde où règne la force brute ou un monde régi par les lois ? Un monde où seul compte son intérêt propre ou un monde où les nations s'unissent ? Un monde où règne le droit du plus fort ou un monde de droits universels ? »

Pour Antonio Guterres, « les peuples, partout dans le monde, aspirent à quelque chose de mieux ». Un avis partagé certainement par le président Andry Rajoelina qui va rencontrer demain le SG de l'ONU. « Ce sont simplement des questions de vie ou de mort pour des millions de personnes », a-t-il fait remarquer.