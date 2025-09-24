Madagascar: Environnement des affaires - La Corée du Sud promeut la RSE

L'ambassade de la République de Corée à Madagascar a organisé, lundi dernier, un atelier sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à l'intention des entrepreneurs coréens installés dans le pays.

L'événement s'est tenu au restaurant La Plantation et avait pour objectif de sensibiliser et d'encourager les engagements sociaux des investisseurs coréens afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires à Madagascar. La rencontre a rassemblé une dizaine de ressortissants coréens actifs dans des secteurs clés de l'économie du pays tels que le textile, le tourisme et l'automobile.

L'atelier a été ouvert par Lim Hyun Jeong, directrice de Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) basée à Johannesburg, qui a présenté un tour d'horizon des meilleures pratiques de RSE adoptées par des entreprises coréennes à l'étranger.

Elle a ensuite cédé la parole à Nicolas Descraques, responsable RSE du projet minier Ambatovy, qui a témoigné des expériences concrètes de l'entreprise à Madagascar, notamment dans le domaine du dialogue avec les communautés locales. Seong Woong, conseiller économique de l'ambassade de Corée, a clôturé la série des interventions en exposant l'environnement et les cadres réglementaires de la RSE à Madagascar.

Au-delà de la sensibilisation, cet atelier a servi de plateforme de dialogue et de coopération entre les entrepreneurs coréens, favorisant la recherche de solutions pour un développement économique durable. L'ambassade de Corée a réaffirmé son appui aux initiatives de RSE et son engagement à accompagner les entreprises coréennes dans leurs efforts pour contribuer positivement à la société malgache.