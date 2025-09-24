Madagascar: Formation à distance - Plus de 300 étudiants diplômés dans la partie Nord de l'île

La formation à distance pour la Mention Travail Social prodiguée par l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES), est très prisée dans de nombreuses régions de Madagascar.

Après avoir suivi une formation d'une durée de deux à trois ans, plus de 300 étudiants résidant dans la partie Nord de l'île sont déjà diplômés en Licence et Master. La sortie de promotion des étudiants à Port-Bergé et à Befandriana Nord, a déjà été effectuée tout récemment tandis que pour les étudiants provenant d'Antsiranana et de Nosy Be, ce sera prévu cette semaine.

« Nous avons lancé cette formation à distance, à la demande de la population locale. Elle leur permettra de contribuer au développement socio-économique de leurs localités. En effet, certains étudiants diplômés au sein de l'ES-DES détiennent actuellement des postes à responsabilité au niveau de leurs circonscriptions.

On peut citer, entre autres, des maires, des députés et des directeurs régionaux de départements ministériels ainsi que des dirigeants d'une ONG oeuvrant dans le domaine social. D'autres ont pu lancer leurs propres projets de développement », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la PDG de cette école de développement, lors d'une entrevue avec la presse hier.

De nombreux avantages

Et elle de préciser que la plupart des étudiants ayant suivi cette formation à distance sont des fonctionnaires opérant dans le secteur de l'éducation qui veulent avoir un reclassement professionnel. D'autres sont des agents travaillant dans le secteur de la santé et de la défense.

En outre, « le développement de cette formation à distance procure de nombreux avantages pour les étudiants résidant dans les régions. A titre d'illustration, ils n'ont plus besoin de se déplacer dans des grandes villes pour suivre des études universitaires.

Au contraire, nous mobilisons des enseignants expérimentés à se rendre au niveau de leur localité même aux fins fonds de la brousse comme à Befandriana Nord pour dispenser les mêmes qualités de formation proposées aux étudiants dans la Capitale.

Par ailleurs, les étudiants locaux sont rassurés car leurs diplômes sont reconnus par l'Etat. Nous leur délivrons en même temps leurs équivalences lors de la sortie de promotion.

Ces nouveaux diplômés n'ont plus besoin de débourser de l'argent pour acquérir cette équivalence de diplôme dans la Capitale. Parlant du cas de Befandriana Nord, nous avons enregistré une forte demande de formation en Travail Social après la sortie de la première promotion avant-hier.

A l'instar de la population locale, les autorités sur place ont également manifesté leur joie de l'implantation de notre université dans leur circonscription. C'est une grande première dans leur histoire », a conclu la Présidente directrice générale de l'ES-DES.