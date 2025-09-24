La saison sèche est la meilleure période pour entreprendre les démarches nécessaires et préparer les infrastructures aux prochaines augmentations des volumes pluviométriques, favorisant les crues.

Curage des grands canaux ; entretien des infrastructures d'évacuation des eaux pluviales ; vérification des équipements mécaniques et des divers ouvrages, sont des démarches essentielles pour prévenir les inondations.

A Antananarivo, régulièrement confrontée aux problèmes d'évacuation d'eau et aux inondations à chaque épisode de fortes pluies, le suivi continu de ces activités, généralement attribué à l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA), est essentiel.

En effet, les canaux bouchés par les déchets en tous genres, notamment les déchets plastiques, outre les constructions illicites sur les voies d'évacuation d'eau, figurent parmi les principales raisons de la montée des eaux dans la zone basse de la capitale. Les activités de curage et la vérification des infrastructures avant l'arrivée de la saison des pluies entrent dans le cadre des démarches d'anticipation.

Cette période de l'année où la saison sèche tire à sa fin, est ainsi décisive dans la prévention des crues à venir dans la capitale. La saison d'hiver austral est actuellement en cours d'achèvement, et laissera progressivement la place à l'intersaison, puis à la saison des pluies en novembre et décembre, jusqu'au mois de mars, voire avril où la survenue des phénomènes cycloniques est de moins en moins rare. Des phénomènes climatiques qui favorisent également la survenue des montées des eaux, sources d'inondation.